"Trà mare è Paese", la nouvelle émission de Via Stella, commence ce lundi à 13h10

Cet été, Davia Bourgeois, Francine Massiani, Célia Petroni et Florian Carrié prennent la route !De Corti à L'Isula, en passant par Aiacciu et ses alentours, les quatre "globe-trotters" s'installent pendant une semaine dans chacune de ces régions, au cœur des villages et des quartiers. Dans chaque lieu, ils proposent au public des rencontres avec des passionnés, artisans et "figures locales". L'occasion également pour les animateurs de se livrer sur le lien particulier qu'ils entretiennent avec les endroits qu'ils nous feront découvrir.La première semaine de diffusion, qui débute donc ce lundi 4 juillet à 13h10, est consacrée à Corte et ses alentours, avec pour guide Davia Bourgeois, la seconde nous emmènera en Balagne, du côté de l’Isula et de Calvi, en compagnie de Francine Massiani et pour finir deux semaines sur la région ajaccienne avec Célia petroni et Florian Carrié.