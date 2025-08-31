Tout ce qui change le septembre 2025

Début de la demande de bourse de collège 2025-2026
Vous avez un enfant collégien ? Vous pouvez peut-être bénéficier d'une bourse de collège. Selon les ressources annuelles et le nombre d’enfants à charge, le montant varie.
Par enfant, il peut être de 120 à 516 euros pour l’année. Durée de la campagne : du 1er septembre au 16 octobre 2025.
Début de la demande de bourse de lycée 2025-2026
Les bourses de lycée permettent aux parents éligibles d'assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant. Son montant annuel varie selon les ressources annuelles et le nombre d’enfants à charge.
Il se situe entre 495 et 1 053 euros pour l’année. Durée de la campagne : du 1er septembre au 16 octobre 2025.
Nouveau calcul pour le Complément de libre choix du mode de garde (CMG)
Au 1er septembre le CMG évolue pour les familles monoparentales avec une extension de la prestation jusqu’aux 12 ans de l’enfant. et pour les foyers déjà bénéficiaires du CMG avant la réforme ayant des ressources modestes et des besoins d’accueil importants.
Son versement est automatique, il n’y a aucune démarche à effectuer.
Arrêt de travail : un nouveau formulaire obligatoire
À compter du 1ᵉʳ septembre, tout formulaire d'arrêt de travail papier non sécurisé sera rejeté par l'Assurance maladie. Le document sera retourné au prescripteur pour qu'il réalise un avis d'arrêt de travail au bon format. Le nouveau formulaire présente sept points d'authentification.
Évolution du programme national de dépistage néonatal
À partir du 1er septembre, le programme national de dépistage néonatal, qui concerne l’ensemble des nouveau-nés en France, est élargi. Trois nouvelles maladies sont ajoutées : les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), l’amyotrophie spinale infantile (SMA) et le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD).
Ainsi, le dépistage à la naissance couvre désormais 16 maladies graves, invisibles à la naissance, permettant une prise en charge très précoce afin d’atténuer ou prévenir l’apparition et la sévérité des symptômes.
D'autres changements encore
Pass Sport : Remise en place pour les jeunes, permettant une réduction de 70 euros pour l’inscription dans un club de sport, notamment pour les étudiants, les bénéficiaires de l’ARS, de l’AEEH ou de l’AAH.
Don du sang : La période d’exclusion après tatouage ou piercing passe de 4 à 2 mois. Certaines autres contre-indications sont assouplies, notamment après certaines interventions médicales
Prix du gaz : Légère baisse du tarif du kWh, mais l’abonnement reste élevé.
Revalorisation des prix du tabac : Certaines marques voient leur prix augmenter ou rester stables.
Reforme fiscale : Introduction du taux individualisé pour l’impôt sur le revenu pour les couples mariés ou pacsés, permettant une répartition plus juste selon les revenus de chacun.
MaPrimeRénov’ : La réouverture du dispositif pour la rénovation énergétique, avec une priorité pour les projets d’envergure.
Prix réglementés : Baisse du prix du gaz, mais augmentation possible pour d’autres produits de première nécessité.
Autres mesures sociales et économiques : Ajustements concernant la retraite progressive, le prélèvement à la source, la mobilité (fermeture du Tunnel du Mont-Blanc), et des réformes pour soutenir le pouvoir d’achat et la solidarité sociale.
