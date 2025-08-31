Tout ce qui change le septembre 2025

Pass Sport : Remise en place pour les jeunes, permettant une réduction de 70 euros pour l’inscription dans un club de sport, notamment pour les étudiants, les bénéficiaires de l’ARS, de l’AEEH ou de l’AAH.

Don du sang : La période d’exclusion après tatouage ou piercing passe de 4 à 2 mois. Certaines autres contre-indications sont assouplies, notamment après certaines interventions médicales





Prix du gaz : Légère baisse du tarif du kWh, mais l’abonnement reste élevé.





Revalorisation des prix du tabac : Certaines marques voient leur prix augmenter ou rester stables.



Reforme fiscale : Introduction du taux individualisé pour l’impôt sur le revenu pour les couples mariés ou pacsés, permettant une répartition plus juste selon les revenus de chacun.





MaPrimeRénov’ : La réouverture du dispositif pour la rénovation énergétique, avec une priorité pour les projets d’envergure.





Autres mesures sociales et économiques : Ajustements concernant la retraite progressive, le prélèvement à la source, la mobilité (fermeture du Tunnel du Mont-Blanc), et des réformes pour soutenir le pouvoir d’achat et la solidarité sociale.