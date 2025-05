Tournoi des jeunes du Sud-FC : La première journée couronne Corte et Ghisonaccia

Le coup d'envoi du tournoi annuel dédié aux jeunes catégories a été donné à 10 heures au stade Gaby-Muzy .

Les U14 en ont ouvert le tournoi qui a regroupé une dizaine de formations. Au terme de la première partie de la compétition, les meilleures formations se sont retrouvées en Elite le suivantes en Honneur.

Ainsi dans le dernier carré Elite, la JS Bonifacio éliminait la Costa Verde aux tirs au but. Scénario identique entre Corte et Ghisonaccia au bénéfice des jeunes Cortenais. La finale était indécise avec ce score de 2 à 2 au moment du coup de sifflet final. L'exercice des tirs au but souriait à l'USC Corte qui s'adjugeait la finale Elite.





En Honneur, lors des demi-finales le Sud FC II venait à bout de l'ASPV II 2 à 0, alors que Ghisonaccia prenait le meilleur sur l'ASPV I aux tirs au but. La partie décisive était placée sous le signe du suspense dans la mesure où les deux équipes étaient dos à dos à la fin du temps réglementaire sur le score de 0-0. La séance des tirs au but récompensait Ghisonaccia qui remportait cette finale Honneur face au SFC

Vendredi, les U13 entreront en lice dès 10 heures avec de la même manière dix équipes en présence.

Samedi les U11 seront sur le pré sudiste avant le baisser de rideau de dimanche réservé aux débutants avec cette fois plus d'une trentaine équipes en présence. Un baisser de rideau où le jeu, comme lors des précédentes journées, primera sur l'enjeu.