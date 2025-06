Tournoi de foot et « A Festa Paisana » : deux rendez-vous pour lancer l’été à Ville di Pietrabugno

À Ville di Pietrabugno, l’été commence sous le signe de la convivialité. L’association Festi’Ville, portée par des bénévoles engagés, propose deux rendez-vous en cette fin juin, mêlant sport, culture et vie de village.



Le premier temps fort se tiendra ce vendredi 20 juin, de 17h à 22h, avec un tournoi de football au city stade de Guaitella. Ce premier tournoi jeunesse est destiné aux enfants de 7 à 12 ans scolarisés dans les écoles de Guaitella, Kalliste et Toga. Une façon, pour l’association, de faire vivre les équipements sportifs de la commune tout en favorisant les rencontres entre jeunes du secteur.



Le deuxième rendez-vous aura lieu le samedi 28 juin, à partir de 10h, sur la Piazza di l’alba de Guaitella. Il s’agit de la 11e édition de la Festa Paisana, journée phare de l’association. « Cette fête se veut un moment de bonne humeur et de partage avec de nombreuses animations pour tout public », souligne Fabrice Martinetti, membre actif de l’association et conseiller municipal.



Au programme : marché artisanal et de producteurs, animations pour enfants (ludothèque de Bastia, mur d’escalade Aio Wall, promenades à dos de poneys), ateliers divers, restauration et buvette. En soirée, la fête se prolongera avec un concert à partir de 19h, réunissant les groupes Scambiu et Brownsugar2b. « Le but de notre association est de dynamiser et valoriser la commune au travers d’événements marquants, qu’ils soient sportifs ou culturels », rappelle Fabrice Martinetti. Festi’Ville est présente tout au long de l’année : carnaval, marché de Noël, Sant’Andria, Pâques avec atelier de crucette en lien avec la confrérie locale, ou encore merendella aux Niveres.



Et l’été ne s’arrêtera pas là : d’autres soirées festives sont annoncées, dont un concert du groupe Tempus Fugit le 4 juillet, suivi, le 2 août, d’une soirée musicale intitulée Si stà bè in paese.