Tourisme : catastrophe annoncée pour les loueurs de voitures en Corse

Cet été, exit les files d’attentes dans les aéroports corses pour atteindre les guichets des loueurs de voitures. Marc Dos Santos est responsable de l’agence Ada à Bastia. Il envisage la saison 2020 avec beaucoup d'appréhension. A partir de mi-mars, il a vu les réservations pour juin et juillet baisser de 90%, celles d’août de 70%. Si le Corse est inquiet, c’est parce que la franchise travaille essentiellement avec les touristes étrangers, notamment les voyageurs allemands et britanniques. Onze lignes en provenance de ces deux pays sont habituellement affrétées aux aéroports insulaires.





Pour faire face à ce désastre économique, les entreprises de location de véhicules ont dû revoir leur parc à la baisse. De 4 000 voitures commandées en 2019, l’agence Ada ne s’en est procuré que 700 pour cet été : « Et encore, je ne pense pas qu’on arrivera à tout louer », s’inquiète Marc Dos Santos. Ada fera l’impasse sur les emplois saisonniers.



Accolé à son guichet vide, Jean-Marc Ollandini, président du groupe du même nom propriétaire des franchises Avis et Budget, annonce également « un été catastrophique ». Le loueur de voitures a, déjà, perdu l’avant-saison. Jour après jour, il voit les annulations s’accumuler. « Avec la crise, les touristes auront moins d’argent pour venir, ils craignent de prendre les transports collectifs... Si les transports sont limités entre la Corse et le continent alors, c’est encore creuser la tombe des professionnels du tourisme. », s’indigne-t-il en faisant référence au “green pass” proposé par l’Exécutif de Corse.