Tourisme : La mise au point de l’Exécutif sur le prix des billets d’avions pour la Corse

Des irritants

Des arguments repris et étayés par le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, qui enfonce le clou : « Il y a un certain nombre d’irritants sur lesquels nous devons réussir à discuter et peut-être à converger. Le premier de ces irritants est le prix de la destination Corse. Le prix des transports est une composante importante, sans doute essentielle du prix global de la destination Corse, mais lorsqu’on dit que la destination Corse est chère, cela ne se résume pas au prix des transports ». Et d’expliquer que la fabrication du prix, facturé in fine au touriste, dépend de nombreux facteurs qui échappent largement aux acteurs du tourisme. « Si on compare le prix d’une semaine dans un hébergement identique en Corse, en Sardaigne, au Maroc ou en Tunisie, on n’est absolument pas sur les mêmes échelles de prix, notamment pour des raisons liées à la fiscalité et au coût du travail. Il faut être le plus compétitif possible sur les prix, tout en développant des facteurs de compétitivité autres qui permettent de rendre notre offre attractive par rapport à celles qui sont sur un segment identique de marché ».



Le prix du yield management

Concernant le prix du billet d’avion, il met en avant le yield management, une stratégie de tarification pratiquée couramment par les compagnies aériennes pour maximiser leurs revenus en ajustant les prix en fonction notamment de la demande. « Le prix moyen d’un tarif Orly-Paris est de 183 € hors-taxes, 289 € TTC en premier prix, y compris en saison. Plus on se rapproche du remplissage total, plus le prix du billet augmente. Ce yield management a conduit effectivement l’année dernière et il y a deux ans à avoir des prix de billets, l’été, jusqu’à 1000 € aller-retour pour des achats de dernier moment. Nous avons mené des discussions très tendues avec les délégataires que nous ne pouvons pas contractuellement empêcher de pratiquer ce management. J’ai dit que je n’acceptais pas, même si la pratique existait ailleurs, des billets proposés à 1000 €. Le coût induit de cette proposition, qui peut avoir sa logique et sa rationalité pour la compagnie aérienne, est pour tous les acteurs du tourisme et, par ricochet, pour les autorités politiques, une catastrophe ». Il indique que ces démarches ont permis d’abaisser le tarif maximal yield de 1000 € à 500 € chez Air Corsica, mais qu’Air France a refusé de suivre. Ceci posé, il compare les prix de la destination Corse à d’autres : « Marrakech-Orly par Transavia, sans bagage, 545 €. Si on rajoute un ou deux bagages, on est à 750, voir 800 euros. Toulouse-Orly, 575 €. EasyJet, les fameux low-costs : 1200 € au mois d’août pour un Charles de Gaulle -Ajaccio en 2023. Brest-Paris : 490 € ». Et de commenter : « Il faut qu’on réfléchisse en posant l’intégralité de la problématique de façon apaisée. Notre système global doit aussi s’équilibrer avec les résidents ».



Des effets pervers

Le président Simeoni revient, ensuite, sur la manifestation de Portivechju, d’abord avec une certaine ironie : « J’ai entendu des porte-paroles qui ont construit des villas à tire-larigot à 2 ou 3 ou 4 millions d’euros, dont certaines viennent concurrencer de façon déloyale, l’hôtellerie qui respecte les règles ! ». Avant de faire une mise au point ferme : « On va réviser le PADDUC, mais le PADDUC, pour lequel je vais me battre, ne facilitera pas ce type de construction. Le BTP, s’il est aujourd’hui en souffrance, c’est notre devoir de l’aider, mais notre choix politique sera d’accompagner, dans la discussion, sa réorientation vers des constructions de logement en accession à titre de résidence principale pour les gens de ce pays. Le BTP peut aussi rénover dans l’Intérieur, faire évoluer les maisons dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées que nous soutenons à un niveau inédit en France ». S’il ne cache pas son désaccord avec la manifestation de Porto-Vecchio, il se déclare favorable à la position prise par Femu a Corsica « qui a dénoncé un certain nombre de dérives, notamment du groupe Vatel. Ces fonds d’investissement bénéficient d’une défiscalisation. C’est vrai qu’ils ont eu un effet levier important en Corse, plusieurs centaines de millions d’euros d’investis, mais ils se font rémunérer à des niveaux beaucoup plus hauts qu’un actionnaire normal ». Il dénonce l’effet pervers de ces systèmes : « Ils sont pensés comme des systèmes de transition et d’accompagnement de l’accès au crédit, mais lorsque la crise vient, que l’entrepreneur ou l’hôtelier cherche un second souffle en matière de trésorerie et qu’il ne trouve pas les relais bancaires, il est pris à la gorge. Et c’est là que Vatel fait jouer la clause de cession de parts et parfois de cession totale avec le risque de se retrouver dépossédés. Il faut repenser les règles de financement et d’accès au crédit. La chance, que nous avons, est que l'essentiel de la structure du capital de notre industrie touristique est possédé par des Corses et qu’il faut continuer à défendre ». Et de conclure : « Nous aurons à faire des choix politiques. Si on a des désaccords, in fine, en démocratie, les accords se traitent par le dialogue ou par les urnes ».



N.M.