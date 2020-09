Tourisme : L’Etat confirme son engagement sur la feuille de route territoriale du tourisme corse

Des attentes fortes

La demande des socio-professionnels concernant la montée en compétence et la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers a été actée dans son principe. Peu favorable à la mise en place d’un CDI saisonnier, l’Etat est partisan de travailler sur une autre formule qui conserve l’idée de la formation des saisonniers en hiver. Les socio-professionnels ont proposé de passer d’un statut saisonnier à un statut de CDI 4 saisons. Jean-Baptiste Lemoyne s’est dit favorable à la création dans l’île d’une école de tourisme. Plus délicate à aborder, la demande de régulation de la location touristique meublée fera l’objet de nouvelles discussions. L’ATC et les hôteliers souhaitent une adaptation législative pour mieux encadrer la location informelle qui « concurrence, de manière déloyale, la profession et vident les centres villes de leurs résidents à l’année ». L’idée est de permettre à la Corse de bénéficier du statut des villes de plus de 200 000 habitants où il faut déclarer le changement d’usage d’un bien et disposer d’un numéro de location, ce qui permet une traçabilité des loueurs et freine les fraudes et la location informelle. Si Jean-Baptiste Lemoyne n’a pas vraiment opposé de fin de non-recevoir à cette attente très forte du secteur, il a insisté sur la nécessité première de renforcer les contrôles, ce que le président de la République a promis dans son discours d’Aiacciu.



Une transition à réussir

Bien plus consensuelle, la mesure sur la transition écologique, qui est au cœur de la feuille de route territoriale, a fusionné, à la demande gouvernementale, avec la mesure spécifique au nautisme durable. Le Secrétaire d’Etat a salué le travail déjà réalisé par l’ATC en collaboration avec l’ADEME pour la labellisation éco-responsable des hébergements. Une première convention a déjà été signée. « L’idée est, d’abord, de réussir la transition énergétique des hébergements. Ensuite, de travailler sur la notion de port propre et de nautisme durable. Le nautisme, qui est très impactant pour l’environnement, a subi des pertes très fortes. Les socio-professionnels sont vraiment prêts à jouer le jeu de la transition écologique. Quand on a 1000 kms de côtes, c’est une bonne nouvelle », commente Nanette Maupertuis. La dernière mesure propose d’accroître la chaîne de valeur touristique par la mise en synergie de tous les acteurs, à l’instar de ce qui s’est fait pendant la crise sanitaire, et par la création d’une chaîne insulaire d’hébergement haut de gamme de type patrimonial, comme il en existe en Espagne (Paradores), au Portugal (Pousadas) et en Italie (Alberghi diffusi). « Des hôteliers sont partants pour avoir un label commun. Cela pourrait permettre d’avoir une centrale d’achat commune, une charte environnementale et patrimoniale commune... Des bâtiments, style Maison des Américains ou Château de la Punta, qui ont une valeur ajoutée historique, pourrait faire l’objet d’un classement de ce type. Cette idée a été très bien reçue par le Secrétaire d’Etat et devrait bénéficier de 5 millions d’euros dans le cadre du Plan France Relance pour réaliser les études préliminaires », indique la présidente de l’ATC.



Viser l’excellence

Au-delà des mesures, l’un des points les plus positifs partagé par Jean-Baptiste Lemoyne et Nanette Maupertuis est que l’Etat a enfin compris que le tourisme dépasse les simples limites d’un secteur et impacte toute l’économie. « Nous avons tous réaffirmé que nous voulions un tourisme à taille humaine, respectueux du patrimoine naturel et culturel, avec une orientation sur la qualité. Nous nous sommes aperçus pendant la crise que ceux, qui offraient des prestations de qualité, ont bien travaillé. Il faut viser l’excellence professionnelle et environnementale. Pour cela, il est nécessaire de s’engager dans une véritable stratégie de formation, que ce soit la formation continue des saisonniers, ou la formation initiale par une école de tourisme. J’ai échangé sur ce point avec le président de la République qui s’est dit favorable. Notre objectif est de faire de la Corse une destination éco-responsable avec un tourisme de qualité qui a des effets d’entrainement positif sur l’ensemble de l’économie corse. Mais une destination qui gagne est une destination où l’on fait équipe, où l’interaction est grande, les investissements coordonnés, et où tout le monde joue le jeu », conclut Nanette Maupertuis. Cependant, si les mesures sont appuyées dans leur principe, reste à déterminer la volumétrie de l’aide publique qui permettra leur mise en œuvre. Des navettes de négociation sur la maquette financière sont prévues dans les prochaines semaines. Reste, enfin, à ouvrir un autre chapitre connexe : celui des transports. Une question que les socioprofessionnels ont abordée et qu’il faudra bien considérer rapidement.



N.M.