Nanette Maupertuis : « Nous attendons le Plan tourisme spécifique à la Corse annoncé par l’Etat le 14 mai dernier »

- Que pensez-vous du plan France Relance présenté par le gouvernement ?

- Le gouvernement en est seulement au stade des annonces médiatiques avec ce qui paraît être un plan de 100 milliards d’euros essentiellement basé sur une logique de soutien à l’offre. Cette crise sanitaire a généré un double choc : un choc d’offre et un choc de demande. Dans ce contexte, la grande difficulté pour un plan de relance est, d’une part, de soutenir la demande à très court terme, d’autre part de renouer avec une dynamique de croissance en soutenant l’offre à long terme. Visiblement le parti-pris du gouvernement est de soutenir l’offre. Ce qui se comprend puisque d’après les estimations de l’INSEE, la France va connaître, cette année, une perte de PIB (Produit intérieur brut) de l’ordre de 11%. Néanmoins, je suis assez inquiète pour le court terme, c’est-à-dire cet automne et cet hiver, mais aussi pour la saison 2021 qui doit débuter en mars prochain.



- Pourquoi ?

- La relance de la croissance à moyen et long terme et de l’investissement, c’est très bien, mais attention à la consommation ! La demande locale ou touristique va-t-elle suivre ? Ce n’est pas évident du tout ! D’autant le virus circule à nouveau très vite. Il est vrai que l’offre crée sa propre demande, mais, dans un contexte de crise aussi importante, si la consommation ne repart pas, ce sera problématique. Or, l’épargne s’accroît en France au détriment de la consommation. C’est normal, c’est une épargne de précaution, les gens sont inquiets. Mais c’est la demande, aussi, qui crée de l’emploi. Ce soutien légitime aux investissements et à la compétitivité des entreprises n’offre, aujourd’hui, aucune garantie de création d’emplois.



- Dans ce cas, peut-on vraiment parler de relance ?

- C’est plutôt un plan en faveur de la croissance sur le long terme, un plan de transition écologique, de soutien à la compétitivité des entreprises et de soutien à la cohésion sociale et territoriale. Néanmoins, il faut attendre de voir quelles en seront les déclinaisons concrètes. Par exemple, les 30 milliards d’euros pour soutenir l’investissement dans le domaine de la transition écologique, c’est très bien. Mais cela ne peut pas se faire en trois ou six mois sans une organisation et une volonté politiques fortes ! La rénovation énergétique, c’est du moyen, voire du long terme. La question est de savoir comment tout cela sera mis en œuvre pour obtenir des effets tangibles au plus tôt, car une récession n’est pas à exclure.



- Ce plan ne rejoint-il pas votre feuille de route du tourisme pour la Corse que vous avez déclinée dès 2016 ?

- Il y a de réelles opportunités pour la Corse dans ce plan à condition que les aides soient aisément mobilisables sur les territoires et qu’elles accompagnent ceux qui en ont besoin. La transition écologique est un de nos objectifs majeurs. Mon collègue Jean Biancucci, président de l’AUE (Agence de l’urbanisme et de l’énergie de la Corse) travaille à la transition énergétique. De même, nous avons plusieurs projets pour un tourisme plus durable. Mais je le répète, ce n’est pas le court terme qui est visé par le plan France Relance. C’est la même chose avec les 34 milliards d’euros alloués à la montée en compétitivité des entreprises, il faut faire attention à leur déclinaison à l’échelle régionale. Cela aidera les entreprises les plus importantes, y compris dans le domaine du tourisme, à soutenir leur compétitivité, mais il n’est pas évident du tout que les TPE (Très petites entreprises), qui constituent le tissu productif insulaire, puissent bénéficier pleinement de ce type de mesures. Donc, il faut être très vigilant et penser des dispositifs simples et efficaces pour les entreprises. Et surtout avoir des garanties en termes de maintien ou de création d’emplois. Les effets d’aubaine sont à proscrire !



- En tant que représentante de la Corse dans une instance européenne, vous défendez activement la politique de cohésion. Cet aspect-là du plan devrait donc vous satisfaire ?

- Ces 36 milliards d’euros, qui seraient consacrés à la cohésion sociale et territoriale, seront les bienvenus. Il est temps que le gouvernement entende et écoute les territoires parce que très souvent, ce sont les régions, les départements et les communes qui ont été en première ligne dans la crise du COVID. Les citoyens s’adressent directement aux élus du terrain quand ils sont en difficulté, tant du point de vue de la gestion sanitaire que de l’urgence sociale. Reste à voir, là aussi, comment cet aspect du plan sera décliné. Quelle sera la méthode, notamment dans les relations avec les territoires ? Le Comité des régions et villes européennes demande à ce que l’échelon régional soit totalement associé aux Etats membres dans l’utilisation des fonds mobilisés par l’Union européenne. Il doit en être de même pour le plan France Relance de 100 milliards.