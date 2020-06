Tourisme : Andà per Dumane propose des mesures sanitaires pour sécuriser la saison estivale

Voici le communiqué :



« Propositions de mesures sanitaires spécifiques à la Corse



A la veille d’une session extraordinaire portant notamment sur la sécurisation sanitaire de la saison estivale, notre groupe tient à rappeler sa position.



Nous nous réjouissons que l’ensemble des indicateurs sanitaires demeurent au vert sur l’ensemble du territoire métropolitain, montrant que si les gestes barrières ne doivent pas être abandonnés, l’épidémie apparaît être maîtrisée.



La Corse peine encore à débuter une saison estivale qui s’annonce d’ores et déjà difficile. Afin d’éviter à l’automne un effondrement du tissu économique local, il est crucial de trouver un juste équilibre entre réussite indispensable d’une saison touristique déjà amputée et préservation de la santé de la population locale comme de nos visiteurs.



Pour atteindre cet objectif, nous proposons les mesures suivantes :



- Mise en place par l’ATC d’un chèque de 100 euros accordé à chaque famille de visiteurs sur présentation de test(s) facultatif(s) réalisé(s) en Corse et à dépenser dans les établissements professionnels touristiques (Musées, établissements sportifs de plein air, restaurants, campings, hôtels, sites touristiques patrimoniaux...).



- Accroissement significatif des moyens de dépistage,



- Renforcement des capacités de traçage des éventuelles contaminations,



- Renforcement des capacités d’isolement pour les personnes qui apparaîtraient contaminées,



- Mise en place d’un dispositif d’évacuation sanitaire efficace pour éviter toute pression sur les établissements hospitaliers,



- Suivi quotidien de la situation épidémiologique de l’île,



- Mise en place dans les ports et aéroports d’un dispositif d’informations à l’attention de chaque estivant et détaillant les comportements à adopter en cas d’apparition de symptômes,



- Contrôle systématique de la température des arrivants dans les ports et aéroports.



Notre groupe, qui a apporté hier son soutien aux manifestants dans le cadre du Ségur de la santé, tient à remercier de nouveau l’ensemble de la communauté médicale et soignante de l’île et attend que la revalorisation des rémunérations promise par le président de la République aboutisse rapidement.



Si nous sommes heureux de la bonne maîtrise de l’épidémie en Corse comme sur le continent, il convient de ne pas baisser notre garde et d’apprendre à vivre avec le virus.



Le caractère coercitif du test obligatoire était un signal négatif à la programmation d’un séjour dans l’île. Afin de sécuriser la saison estivale et les flux de passagers, nous demandons la mise en place de ces mesures qui se veulent véritablement spécifiques à notre île, réalistes et justifiées eu égard à l’importance du tourisme en Corse, aux faiblesses liées à notre insularité et à la nécessité de répondre aux enjeux de santé publique. »