Tour de Corse en pédalo : étape bastiaise pour Armand et Julien

« Tout s’était bien passé jusqu’à présent », explique Armand. «D’Ajaccio on avait franchi les Bouches de Bonifacio sans problèmes et commencé notre remontée par la côte orientale. On a même fait une grosse étape entre Aleria et Bastia. Arrivés à Bastia, on a été confronté à des conditions météos difficiles et une mer plutôt agitée. La nuit, des orages ont emporté notre tente et on a vraiment galéré ».La mer et le vent s’étant un peu calmés, Julien et Armand ont pu repartir en soirée de samedi, destination le Cap Corse. « Ce tour est passionnant » souligne Julien «On fait de belles rencontres depuis le début. Les gens viennent à nous et se proposent de nous aider, de nous apporter boissons ou nourritures. On ne fait pas ce défi pour faire un défi, l’aventure pour réaliser une aventure, même si on ambitionne de battre le record du monde de distance en pédalo*, mais pour faire passer un message : il ne faut pas se fier aux apparences».Ne pas se fier aux apparences, c’est le maître mot «Si je ne parle pas, personne ne soupçonne que je suis handicapé » explique Armand, atteint de sclérose en plaques.Si Armand et Julien visent une arrivée au port Tino Rossi à Ajaccio vers le 27 août, ils passeront peut-être prochainement prés de chez vous dans le Cap ou en Balagne. N’hésitez pas à encourager ces deux jeunes gens sympathiques.Le défi est à suivre à la fois sur le site Koa , l'agence d'aventuriers sportifs de Julien Segretain et sur Les défis d’Armand , le blog d’Armand.* Le record en pédalo de plaisance est de 390 km