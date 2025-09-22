Tour de Corse à vélo : Armand Paoli, parrain du Téléthon, se mobilise pour les maladies rares

Du vélo le jour, de la musique le soir. Du 4 au 18 octobre, Armand Paoli, musicien originaire de Sisco, va s’élancer pour un défi ambitieux : effectuer le tour de Corse à vélo, avec des concerts chaque soir dans différentes villes et villages de l’île. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Téléthon 2025, dont il est le parrain. « Je l’ai choisi parce qu’il œuvre beaucoup tous les ans, notamment en organisant des concerts. Il veut faire le maximum pour récolter des fonds, et je me suis dit que c’était le parrain idéal pour cette édition », explique Catherine Chateau-Artaud, coordinatrice au sein de l’AFM Téléthon de Haute-Corse.





Si Armand Paoli porte cet engagement, c’est avant tout avec une motivation personnelle forte. « Je suis un rescapé », confie-t-il. « Quand j'avais deux ans, j'ai eu une grave maladie, et j'ai été en sursis pendant quelques années. C'est le docteur Sébastien Tiberi qui m'a sauvé, mais même lui ne se prononçait pas au départ. Les médecins ont dit à mes parents d'aller mettre un cierge à Lavasina s'ils étaient croyants. » Cette expérience a marqué sa vie et nourrit son attachement à la cause. « Chaque année, avec mes musiciens, nous faisons des prestations bénévoles pour le Téléthon. Pour moi, c’est une manière de rendre à la vie ce qu’elle m’a donné. »





Son défi à vélo, mêlant sport et musique, répond à une volonté de sensibiliser le plus largement possible. « J’ai toujours aimé le sport, j’aurais même pu en faire mon métier, alors faire le tour de Corse à vélo, c’est pour moi un moyen de joindre mes passions et d’apporter ma pierre à l’édifice », explique-t-il. « Je ne le fais pas pour faire un timing précis, une performance, je le fais pour pouvoir m'arrêter un petit peu partout. » Avec ce tour de Corse, il espère transmettre un message d’espoir et de solidarité. « Ça m’affecte énormément quand je vais à l'hôpital de Bastia au moment de Noël et que je vois tous ces enfants perfusés. J’espère que ce défi va donner un message de réconfort et d'espoir. »





Plusieurs centaines de kilomètres à parcourir





Le départ est prévu à Sisco le samedi 4 octobre à 10h. Armand Paoli s’élancera pour un périple de plusieurs centaines de kilomètres le long du littoral corse, en suivant un itinéraire conçu pour permettre à la fois un défi sportif et une large couverture territoriale. Son parcours passera notamment par Macinaggio, Saint-Florent, L’Île-Rousse, Calvi, Evisa, Ajaccio, Propriano ou encore Bonifacio, avant de remonter en direction de Sisco, où son arrivée est prévue le samedi 18 octobre à 19h. Chaque jour, il prévoit de pédaler entre quatre et cinq heures, avec des étapes parfois exigeantes. « Je sais qu’une étape fait 105 kilomètres, avec un terrain très escarpé. C’est pour ça que je commence par la côte ouest, la plus difficile, avec beaucoup de montées, pour pouvoir terminer plus tranquillement si je suis fatigué. »





Tous les soirs, après sa journée de vélo, Armand Paoli proposera un concert d’environ une heure dans la ville ou le village où il sera arrivé. « J’offre un concert avec mon accordéon parce qu’être au contact des gens permet de les sensibiliser davantage », explique-t-il. « Je fais des bals et des concerts dans toute la Corse, et je vois à quel point les gens sont touchés de près ou de loin par la maladie. C'est monstrueux qu'on soit aussi affectés. Les chercheurs font des miracles au niveau de leurs avancées, mais on manque encore de moyens. C'est pour ça que si j'arrive à faire mon défi, j’espère que ça va parler un peu plus dans les villages, pour apporter des dons au Téléthon. »





Pour Catherine Chateau-Artaud, cette dimension humaine est essentielle. « Le fait qu'il fasse différentes étapes et qu'il passe par toute la Corse à vélo en organisant des bals est vraiment important. Les gens vont être sensibilisés, et c'est vraiment pour œuvrer à trouver des médicaments qui servent non seulement à des maladies génétiques, des maladies rares, mais également à des maladies plus communes. Il fait ce défi en octobre pour le climat, mais en même temps, ça va permettre à la Haute-Corse d'avoir une visibilité encore plus importante pour les événements suivants. »





En parallèle de ce tour de Corse, une page de collecte a été créée pour permettre à ceux qui ne pourront pas se déplacer de participer à la mobilisation. Son arrivée à Sisco, le samedi 18 octobre à 19h, donnera lieu à un grand concert final pour clôturer ce défi de deux semaines.

