Toujours aucune nouvelle de Jeanine, disparue le 19 août à Serra-di-Scopamène

À Serra-di-Scopamène, en Alta Rocca, toujours aucune trace de Jeanine Vernet. Cette dame âgée de 87 ans a mystérieusement disparu depuis l’après-midi du 19 août. Partie faire son habituelle promenade dans les ruelles du village en milieu d’après-midi, vers 16 heures, l’octogénaire n’est jamais reparue depuis. Ce n’est que quelques heures plus tard, peu avant 19h, que la famille a donné l’alerte et signalé la disparition inquiétante à la gendarmerie.





Dès lors, un important dispositif avait été mobilisé pour tenter de la retrouver. En plus des habitants de la région, un hélicoptère, deux drones, une trentaine de gendarmes de la compagnie de Sartène, de la brigade de Sainte-Lucie de Tallano et du groupe cynophile d'Ajaccio ont fouillé les abords du village et les lieux de passage de la personne disparue maintes et maintes fois. “Le lendemain, plus de 50 civils, militaires et pompiers ont participé aux recherches”, indique le commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Sartène.







Au fil des jours, le périmètre de recherche s’est élargi dans toute la région, du village d’Aullène à celui de Zonza en passant par Sainte-Lucie de Tallano. Les berges de la retenue d’eau du Rizzanese ont été explorées. Les grottes naturelles autour du village également. Les gendarmes ont frappé à toutes les portes.





Sans succès. Jeanine Vernet reste introuvable et aucun élément ne permet d’orienter les recherches.