Serra-di-Scopamene : qui a vu Jeanine ?

Ce sont ses proches qui ont donné l'alerte vers 19h40.

Elle a quitté son domicile le vendredi 19 août vers 16 heures.

Elle est vêtue d'un pull-over noir, d'un pantalon noir et porte des baskets.

Elle mesure 1,60 m, est de corpulence moyenne et a des cheveux blancs.



Depuis l'annonce de sa disparition, pas moins de 30 gendarmes de la compagnie de Sartène, de la brigade de Sainte-Lucie de Tallano, le groupe cynophile d'Ajaccio, l'hélicoptère et les villageois de Serra se sont lancés à la recherche de Jeanine Vernet qui est âgée de 87 ans.



Toutes les personnes susceptibles de faire avancer les recherches sont priées de se mettre en contact avec la gendarmerie de Sartène en appelant le 04 95 77 01 17.