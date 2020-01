Toujours 25 000 chômeurs et 70 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté : la Corse dans le rouge

S’il a appartenu à l’État d’ouvrir cette conférence, la Région était également représentée par Bianca Fazi, conseillère exécutive déléguée au social et à la santé : « Nous nous sommes engagés dans la démarche de lutte contre la précarité, auprès des plus pauvres, des personnes âgées, handicapées, auprès des enfants, et ce dans la mise en œuvre du plan transversal du plan précarité et dans le cadre du déploiement des politiques publiques de l’action sociale. En 2020 ce sont 179 millions qui ont été consacrés à cet effet ».



Après les constats, les tables rondes. Avancées régionales, accès aux droits et stratégie pour lutter contre le décrochage scolaire et mieux insérer les jeunes étaient à l’honneur. Lucas Freitas, un jeune entrepreneur en Coopérative d’Initiative Jeunes venu témoigner de son parcours chaotique qu’il a métamorphosé. « Lors de ma scolarité, je ne me suis jamais senti écouté, j’ai été catalogué, mis dans une case. J’ai construit mon projet seul mais j’ai été épaulé par des organismes qui ont cru en moi. Aujourd’hui, quand on a pas de diplôme, d’expérience, on a l’impression de ne pas exister, de ne pas être considéré. Je me suis débrouilléet j’ai trouvé des personnes qui ont cru en moi et dans mon projet mais j’ai envie de dire aux employeurs et institutionnels, écoutez les jeunes, croyez en eux, ils pourraient bien vous surprendre malgré leurs difficultés vécues ».

Une conférence particulièrement suivie qui laisse entrevoir des avancées en matière de lutte contre la pauvreté.