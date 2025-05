Top départ pour la Grande Foire d’Ajaccio : une tradition qui s’adapte et se réinvente

Durant trois jours Ajaccio va s’animer Abbatucci pour la 2 e édition de la traditionnelle foire de la Saint-Pancrace. Depuis ce vendredi matin et sous un soleil radieux, les 130 exposants ont pris place dans leurs barnums et misent beaucoup sur cette nouvelle édition, comme Steven Gandolfo, gérant d’une entreprise d’impression 3D, : « On fabrique des vases et des décorations murales sur le thème de la Corse dans le thème de la skyline. Nous sommes basés sur Bastelicaccia et comme notre entreprise a moins d’un an, c’est notre première participation à la grande foire d’Ajaccio, même si nous avons déjà fait des petits marchés de producteurs. On espère qu’il y aura du monde, que les gens soient contents et repartent avec le sourire. Nous sommes ici pour nous faire connaitre et c’est le genre d’évènement idéal pour cela ». Comme lui, plusieurs dizaines d’exposants créateurs et artistes sont ainsi réunis de la place Foch à la place Abbatucci.



« Un choix très vaste »

Ce vendredi matin, Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio a officiellement inauguré l’évènement en présence de nombreux élus de la majorité municipale et a motivé le choix d’une version multi-sites: « Nous avons fait le choix, comme l’année dernière d’élargir le périmètre d’exposition avec une nouveauté également du côté du Palais du Congrès avec la mise en place d’un salon de l’habitat et de l’auto, ce qui permet d’élargir encore plus l’espace de déambulation afin de refaite découvrir notre savoir-faire local. Cela va permettre de présenter un choix très vaste et permettre au plus grand nombre d’y trouver son bonheur ».