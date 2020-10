"Top Gear France" débarque en Corse

Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Y’a nn Laret et Luc Alphand sont à pied d’œuvre depuis lundi à Calvi pour tourner une émission spéciale du célèbre « Top Gear France » diffusée depuis 2015 sur la Chaîne RMC Découverte.

Rendez-vous incontournable des fans de bolides et des amateurs de sport extrême, « Top Gear France » est une émission dérivée de la version anglaise du même nom. Elle draine chaque année plus de 680 000 téléspectateurs.



« Pour cette 7ème édition, notre île a, en effet, été choisie pour accueillir le tournage de la célèbre émission. Qui offrira, ainsi, une visibilité accrue à notre territoire en cette période d’arrière-saison. C’est en tout cas le pari de l’ATC, partenaire du programme pour l’occasion » précise t'on à l'Agence de Tourisme de la Corse, partenaire de cette opération.

Ce 19 octobre, toute l'équipe était à pied d’œuvre à Calvi pour le début du tournage. Une première qui était mal engagée après que la production ait essuyé un refus du conservatoire du littoral de tourner une séquence à la Pointe de la Revellata.

Mais la municipalité de Calvi est venue à la rescousse de l'équipe de « Top Gear » en trouvant une solution de repli sur l'ancien terrain de moto-cross à Notre-Dame de la Serra ainsi que le précisait Dominique Savignoni représentant insulaire pour la production.



Un décor surréaliste à la carrière de la Sablière de Balagne

Mardi matin, c'est dans un autre décor, celui de la carrière de la « Sablière de Balagne », à la fois beau et surréaliste, que le tournage se poursuivait. « Au sein même de la carrière nous avons tout mis en œuvre pour baliser une piste sur lesquelles des voitures de course allaient s'affronter. Cette piste contourne un petit lac naturel aux eaux limpides et aux couleurs verdoyantes, avec en face la carrière. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons l'équipe » avouent les deux sœurs, Valérie et Marie-Pierre, propriétaires de la « Sablière de Balagne ».



Un « Stig » pour établir un temps de référence

« Le planning de cette saison 7 de « Top Gear » a subi des restrictions sanitaires imposées par la Covid-19. Ce que nous proposons pour la Corse c'est une émission spéciale qui nous mènera de Calvi au col de San Giovanni dans le Cap Corse en passant nous l'avons dit par le terrain de Moto-Cross de Calvi, la Sablière de Balagne, la Route du littoral vers Porto, Lumio et le désert des Agriate.

Trois véhicules SUV sont en piste aujourd'hui avec Philippe Lellouche, acteur et comédien, présentateur de l'émission, au volant d'une Porsche Cayenne Hybrid, Luc Alphand, ancien champion de ski alpin, aujourd'hui pilote automobile avec une Volkswagen T-ROC.R et Bruce Jouanny, pilote automobile, manager de jeunes talents avec une Audi RS Q3.

Le Stig (pilote anonyme entièrement casqué et inconnu de tous) au volant d'une Mitsubishi Lancer Groupe N réalise un chrono sur un parcours de piste mi-terre, mi-asphalte, semé d'embûches, avant que nos trois pilotes engagés ne tentent de s'approcher au plus près , voir d'améliorer le temps de référence du pilote masqué » précise le régisseur Damien Ronget.

A ce petit jeu et bien que les temps n 'étaient pas en notre possession c'est Luc Alphand qui nous a paru le plus à l'aise, en vrai virtuose du volant qu'il est. Tous se sont ensuite retrouvés pas très loin des lieux du tournage, au Restaurant « Pas pareil » pour une pause déjeuner avant la reprise du tournage.

Décontracté, souriant, Luc Alphand arborait fièrement une Bannière à tête de Maure avant de prononcer quelques mots : « C'est formidable de se retrouver en Corse pour ce tournage, je suis ravi. De plus nous avons une journée magnifique, que demander de mieux ».

Sur le chemin du « Resto », bien dans le style de l'émission nos trois acolytes ne manquent pas de s'envoyer des vannes.







Le programme

-Mardi 20/ 10 : Calvi

-Mercredi 21/ 10 : Lumio

-Jeudi 22/10 : Désert des Agriates

-Vendredi 23/ 10 : Cap Corse