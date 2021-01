Top 5 des sites touristiques à Canberra

Le meilleur moment pour se rendre à Canberra

Le meilleur moment pour visiter Canberra est entre décembre et février, les mois d'été australiens. Les températures sont chaudes, sans atteindre un niveau insupportable. Les attractions de plein air de Canberra sont également toutes ouvertes, ce qui signifie que l'on a beaucoup plus de liberté pour planifier des excursions. Évitez les mois d'hiver entre juin et août. Les températures peuvent facilement descendre en dessous de 0 degré Celsius, et certaines attractions ne sont pas ouvertes aux touristes. Le printemps peut également être relativement frais, avec quelques averses occasionnelles. La neige est assez rare à Canberra.





Top 5 des attractions incontournables

Canberra offre certains des meilleurs et des plus beaux sites d'Australie, que beaucoup de gens manquent malheureusement en préférant visiter Sydney ou Melbourne.





1 : Le lac Burley Griffin

Le lac Burley Griffin est instantanément reconnaissable grâce à la fontaine de 147 mètres de haut qui est plâtrée sur tant de cartes postales. Le lac est situé au cœur de Canberra et c'est un endroit populaire pour la marche ou le vélo. L'air autour du lac Burley Griffin est vif et les différents sentiers qui l'entourent offrent des vues imprenables sur les eaux bleues et limpides. De nombreux bâtiments et musées parmi les plus populaires d'Australie se trouvent le long du lac. Il est absolument à ne pas manquer !





2 : Mémorial de guerre

Le War Memorial de Canberra n'est pas consacré à une seule guerre ; il commémore tous les Australiens morts à la guerre depuis 1885. Cela semble beaucoup, mais la seule façon de se rendre compte de la grandeur du mémorial est de marcher le long des murs où sont gravés les noms de tous les morts de guerre australiens. Mais le mémorial abrite également un certain nombre de galeries, où sont organisées diverses expositions sur les différentes guerres auxquelles l'Australie a participé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, même les enfants peuvent être emmenés puisque le mémorial dispose d'un espace pour que les enfants puissent apprendre grâce à des écrans interactifs.





3 : L'ancien et le nouveau Parlement

Comme son nom l'indique, l'Old Parliament House a été le premier siège fédéral du Parlement australien de 1927 à 1977. Après le déménagement du Parlement dans le nouveau bâtiment, l'ancien bâtiment du Parlement est devenu le Musée de la démocratie australienne dans l'ancien bâtiment du Parlement. Ici, vous pouvez tout savoir sur le passé politique de l'Australie, et l'architecture vous donne presque l'impression d'avoir traversé une machine à remonter le temps.

Le Nouveau Parlement est un spectacle d'architecture. De l'extérieur, il semble qu'une forêt pousse à l'intérieur du bâtiment, mais ce sont des colonnes de marbre spécialement fabriquées qui donnent l'impression d'une forêt. Les espaces publics fonctionnent comme un musée, avec plusieurs objets importants exposés (comme la Magna Carta).





4 : Le Musée national

Le Musée national d'Australie est considéré par beaucoup comme le bâtiment le plus complexe du pays. L'architecte, Howard Raggatt, a voulu montrer l'interconnexion des différentes histoires du peuple australien. Il symbolise le centre d'un nœud, à partir duquel de longues bandes s'étendent et se rejoignent. Les expositions elles-mêmes en sont le reflet, car elles traitent en grande partie de l'histoire des peuples autochtones.





5 : L'Arboretum national

Les amoureux de la nature ne peuvent pas éviter une visite à l'Arboretum national d'Australie. Il comprend un total de 250 acres d'arbres de toutes formes, tailles et couleurs. Vous y trouverez toutes sortes d'arbres exotiques et rares, indigènes et non indigènes. L'Arboretum a été planté en continu depuis 2005, ce qui lui confère une collection vraiment impressionnante.





Vous allez à Canberra ? N'oubliez pas le visa

Chaque année, des milliers de touristes se rendent à Canberra pour profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Pour éviter de se faire renvoyer chez soi immédiatement après l'arrivée à l'aéroport, il est essentiel que la réglementation australienne en matière de visas soit respectée. Les voyageurs sans <a href=" https://demandevisa.fr/australie" title="visa Australie">visa Australie </a> ne seront pas admis, sauf s'ils sont originaires de Nouvelle-Zélande. Heureusement, le visa australien peut être demandé assez facilement <a href=" https://demandevisa.fr/australie/procedure-de-demande" title="Formulaire de demande du visa Australie">en ligne</a>. Au lieu de se rendre à l'ambassade ou au consulat, il suffit de remplir le formulaire de demande en ligne et d'effectuer le paiement. Le visa sera ensuite envoyé par courrier électronique. À partir de ce moment, vous aurez la permission des autorités australiennes de l'immigration d'entrer dans le pays.