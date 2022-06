Ton Royaume : la nouvelle web-série fantasy de Philippe-Antoine Olmeta

- Quel est votre parcours ?

- J'ai commencé dans le théâtre en tant que comédien avec une formation au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice. A la sortie du conservatoire, j'ai créé ma compagnie de Théâtre, Adapt'Art, où j'étais metteur en scène. Par la suite, le Théâtre ne me nourrissait plus et j'ai quitté ce domaine artistique. Je suis allé dans la peinture et la bande dessinée et ce chemin m'a guidé progressivement vers l'écriture et la réalisation audiovisuel. Être réalisateur me permet d'unifier mes compétences et de revenir à mon premier amour: la fantasy, avec pour objectif: faire voyager le spectateur. Ainsi j'ai créé la boîte de production: Winker Films avec le projet de la web-série fantasy Ton Royaume, que j'ai écrite et que je souhaite réaliser.



- Justement, vos réalisations et productions passées ?

- Pendant mon expérience dans le théâtre, j'ai mis en scène des réadaptations d'œuvres classiques comme sont Cinna de Corneille, Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare ou encore Faust de Johann Wolfgang von Goethe. Certaines de ces pièces de théâtre étaient des histoires épiques, qui est un genre que j'affectionne beaucoup, mais il me manquait la dimension cinématographique. J'ai toujours eu une approche très visuelle de mes créations artistiques et c'est pourquoi je souhaite réaliser cette web-série Ton Royaume, qui sera ma première réalisation officielle dans le milieu audiovisuel.



- Présentez-nous ce projet

- L'histoire de Ton Royaume se déroule dans le monde de Nucréa où le peuple des humains est face à une menace. Un ennemi inconnu attaque des villages ne laissant aucun survivant. Le seul survivant est un chevalier, Ristane, qui a survécu dans des circonstances mystérieuses avec aucun souvenir de cet événement. Il va être amené à enquêter sur cette menace et son chemin le conduira vers des révélations qui vont bouleverser sa vie, jusqu'à remonter à ses origines et à ceux de son monde. Cette histoire parle de la quête de paix, intérieur et au sein d'une société, à travers, une aventure initiatique, épique, philosophique et spirituelle qui aborde d'autres thématiques, telles les croyances, les désillusions, la mort, le changement et l'amour. Ayant grandi avec de grande saga comme Le Seigneur des anneaux, Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter, j'ai envie d'aller dans la continuité de ces œuvres et d'offrir aux spectateurs un blockbuster comme nous avons connu pendant cette période cinématographique. D'ailleurs il est possible de visionner le teaser sur la chaîne YouTube de la web-série.



- Comment l'idée vous est-elle venue ?

- L'idée a commencé à apparaître en Corse pendant mon enfance. Cette île a été une grande source d'inspiration, qui m'a donné envie de réaliser, un jour, une aventure légendaire, avec toute une mythologie. Les années sont passées et c'est en 2016 que j'ai commencé l'écriture de mon projet. L'écriture s'est déroulée sur cinq années jusqu'à la fin de l'année 2021. La Corse a continué à m'inspirer avec cette terre riche d'histoire et de mystère, possédant de nombreuses légendes et mythes. Beaucoup d'origine de leurs symboles et culture restent des énigmes, avec différentes versions selon les histoires. C'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le monde de Nucréa. Les paysages aussi, comme ceux de cet univers, donnent l'impression d'avoir étaient déconstruits et sculptés, donnant un charme unique à ces lieux. C'est pourquoi je souhaite tourner des scènes de la série en Corse, qui représente pour moi une évidence. Ses lieux possèdent des décors qui ressemblent à ceux de Nucréa. Ce sont des endroits parfaits pour tourner de la fantasy et je souhaite mettre en avant toute cette richesse dans de la fiction.



- Comment votre projet va-t-il se concrétiser ?