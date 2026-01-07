Tombola di Natale d'Inseme : les numéros gagnants sont désormais connus

C’est une édition exceptionnelle de la tombola di Natale d’Inseme qui vient de s’achever. Après deux mois de mobilisation, le tirage au sort de la grande tombola di Natale d’Inseme s’est tenu ce mercredi après-midi dans les locaux de l’association à Ajaccio, sous le contrôle de Maître Mattei, huissier de justice, et animé par Michaël Andreani, animateur sur RCFM.



Évènement phare de l’association, cette grande tombola annuelle s’était achevée le 31 décembre dernier, après que 26 900 billets aient été vendus par les bénévoles, par les élèves des écoles, collèges et lycées de l’île et leurs parents, sur les stands de l’association présents lors des marchés de Noël, dans ses bureaux d’Ajaccio et de Bastia, ainsi que via la plateforme en ligne Corse Billet. Une « mobilisation exceptionnelle » et une générosité sans faille du public et des partenaires qui ont mis 97 lots à disposition, qui réjouissent l’association. « Cette année, nous avons calculé que nous avions un total de près de 28 000 € de lots offerts par nos partenaires, ce qui est extraordinaire. À Inseme, nous fonctionnons à 70 % avec des fonds privés, c'est-à-dire justement grâce à des mécènes, des partenaires et des manifestations, et cette tombola est une des recettes les plus importantes de l'année », dévoile ainsi Nathalie Lanfranchi, la directrice de l’association. « Ces recettes nous permettent d'aider les patients corses qui sont contraints de se déplacer sur le continent pour raisons médicales et d'acheter des appartements que nous mettons à leur disposition. La tombola permet chaque année de récolter des sommes d'argent assez importantes et de rendre tout ceci possible », rappelle-t-elle en remerciant tous ceux qui se mobilisent pour aider l’association.



« C’est grâce à cette chaîne de solidarité que nous arrivons au final à avoir le budget nécessaire pour aider les Corses qui doivent se déplacer sur le continent pour raisons médicales. En 2024, nous avions réalisé 1500 accompagnements de bénéficiaires et en 2025 nous sommes montés à 1800. On voit donc qu’il y a de plus en plus de demandes et cela demande du coup une augmentation du budget. C’est donc une grande chance pour nous de pouvoir profiter de la générosité des Corses qui achètent nos billets de tombola et de nos partenaires qui mettent de très beaux lots à disposition », appuie-t-elle.



Alors que l’association détient aujourd’hui une dizaine d’appartements, dont six à Marseille, l’association va encore franchir un nouveau cap dans les mois à venir. « Nous venons d'acheter un nouvel appartement à Nice qui est actuellement en travaux et qu'on va transformer en deux T2. Nous étions aussi déjà propriétaires d’un premier appartement à Nice, et nous achetons donc ce nouveau bien pour y avoir en tout trois appartements, parce que nous avons beaucoup de demandes, même si le nombre de demandes le plus important concerne Marseille. Nous sommes également propriétaires d’un appartement à Paris, où un de nos donateurs qui a un parc immobilier nous met aussi gracieusement à disposition un deuxième appartement dans le 15ème arrondissement », détaille la directrice de l’association en soulignant que le but d’Inseme est de récolter un maximum de dons pour acheter encore de nouveaux appartements, notamment à Marseille.



Pour ce faire, au-delà de la tombola, qui est l’une des seules manifestations organisées directement par l’association, pratiquement tous les week-ends des évènements sont organisés aux quatre coins de la Corse au profit d’Inseme par des bénévoles, à l’instar de tournois de foot, d’échecs, lotos, concerts et tant d’autres. « Il y a vraiment une chaîne de solidarité incroyable dans toute la Corse et nous sommes toujours très étonnés du nombre de personnes qui nous proposent justement ces petites manifestations pour nous aider. C’est formidable », glisse encore Nathalie Lanfranchi.