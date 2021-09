Tocc'à Voi - "Nouveau logo de Porto-Vecchio : de la cancel culture involontaire ?"

La balance qui surplombe le casteddu quant-à-elle, illustre son indépendance politique et judiciaire et fait plus particulièrement référence à la descendance de Giudice da Cinarca, « le Juge », seigneur de l’île au XIIIe siècle, dont le parti fut actif dans l’île jusqu’à la victoire de l’Office de Saint Georges de Gênes à la fin du Moyen Âge.

Armes du dernier seigneur de la Rocca, Rinuccio, elles sont restées ensuite l’insigne de la population du Sud de la Corse et de son territoire, vecteur d’une forte valeur identitaire :

C’est l’emblème qu’arboraient les troupes de Sampiero Corso lorsque, conduites par Pier Giovanni d’Ornano, elles prirent la citadelle de Porto Vecchio aux Génois en 1553…

C’était celui des Naziunali de la Rocca sous Pasquale Paoli…

C’était enfin le symbole d’une population pauvre mais déterminée qui, de la citadelle aux campagnes, avait reconquis au fil des générations son territoire littoral, en faisant échouer la colonisation étrangère du préside, en contraignant Gênes à lui donner le droit de cité et à lui reconnaitre ses droits et possessions séculaires, tout en subissant les fléaux de la piraterie ‘’turque’’ et de la malaria. D’où la fierté d’y faire flotter sa bannière.

C’est le symbole du combat d’un peuple qui fit cause commune pour reconquérir son espace vital, remettre en valeur ses terroirs abandonnés et, sur les ruines et l’échec colonial des Génois, créer et développer sa propre ville.

C’est toute la force perpétuelle et rassembleuse du véritable blason de Portovecchio. C’est son identité. Chaque habitant de la commune, qu’il soit de souche ou installé sur le territoire plus récemment, devrait pouvoir s’y reconnaitre et respecter cet héritage qui garde tout son sens.

Puisque Jean-Christophe Angelini entend renouer les liens entre le territoire littoral et le territoire montagnard originel de l’Alta Rocca, jadis indissociables, pourquoi se couper d’une image qui affirmait que le Sud restait un ensemble cohérent, sans cesse revendiqué par les Corses : La Rocca ?

Derrière cette démarche municipale pressée semble transparaitre la volonté d’effacer des symboles qu’on ne comprend pas mais que néanmoins on souffre de voir, pour de mauvais motifs. Un phénomène social que l’on retrouve constamment dans l’actualité : La cancel culture… Mouvement malheureux autant que dangereux.

Pourquoi désormais ne pas remplacer la bandera corsa vieille de plus de 600 ans par un nouveau drapeau « auquel chacun puisse s’identifier » ?