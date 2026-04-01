Tir de précision - Une journée d'initiation sur le stand du Club de Tir Porto-Vecchiais

Une vingtaine de tireurs issus de six clubs insulaires ainsi que d’une structure continentale ont répondu à l’invitation. Parmi eux figuraient notamment les Ajacciens du Corsica Gun’s, du Corsica Shooting Club et de l’Athletic Club Ajaccien Tir Cible, les Bastiais du Tir Club Bevincu, des Balanins d’A Catana, ainsi que les Gardois de l’association PRW à Uzès.

Le « Precision Rifle Rimfire » est une discipline de tir de précision à la carabine en calibre .22 LR. Elle se pratique sur des parcours dynamiques composés de cibles métalliques, appelées « gongs », disposées à des distances variables, généralement entre 25 et 250 mètres. Les tireurs doivent enchaîner des tirs dans un temps limité, en s’adaptant à des positions variées et en tenant compte de différents paramètres comme la stabilité et la balistique. Cette discipline requiert ainsi des qualités physiques et des bases techniques autour du tir longue distance.

La journée, encadrée par plusieurs moniteurs et arbitres corses, ainsi que par Pierre Noiret, membre de l’équipe technique nationale de la Fédération Française de Tir, s’est déroulée en deux temps. La matinée a été consacrée à la présentation de la discipline, aux consignes de sécurité et à l’apprentissage des fondamentaux. L’après-midi, les participants ont évolué en rotation sur différents ateliers. Chaque tireur, après avoir réalisé son parcours, devenait à son tour observateur, un principe favorisant l’analyse des erreurs et leurs corrections lors des passages suivants. Cette approche pédagogique a permis à chacun de progresser rapidement tout en renforçant l’esprit de partage.

Cette journée axée sur la convivialité tout en mettant en avant un haut degré d'exigence a rencontré un plein succès. Le Club de tir Porto-Vecchiais se réjouit d’avoir accueilli l’ensemble des participants et remercie chaleureusement tous les clubs présents.