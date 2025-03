Thierry Debès (AC Ajaccio) : « Une victoire essentielle dans la course au maintien »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« C’était une victoire essentielle dans la course au maintien et, une fois de plus, les joueurs ont eu des vertus incroyables. Malgré quelques décisions arbitrales défavorables, les joueurs ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser puis pour marquer ce second but. On s’est créé beaucoup d’occasions en seconde période. Je leur ai demandé à la mi-temps de jouer beaucoup plus haut et c’est ce qu’ils ont fait. C’est une victoire qui va compter à la fin. Avec les résultats de ce soir, il nous manque encore quatre points pour assurer notre maintien. Mais, je n’oublie pas d’où l’on vient et le chemin n’est pas encore terminé, mais je suis très heureux pour le club et les joueurs. Cette rigueur et cette envie de nous dépasser ont permis ce retour incroyable.



Grégory Poirier (Red Star)

« C’est très dur, c’est une grande déception ce soir. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour prendre au moins un point. L’ACA a mis beaucoup d’engagement et ils ont été récompensés. Par contre, je ne comprends toujours pas comment on peut encaisser ce but sur corner. Au vu de notre premier quart d’heure, je pense qu’on mérite d’être devant, mais après on n’a pas su marquer ce second but. Dans l’ensemble on méritait le match nul, mais il nous manque encore un peu de maturité pour espérer mieux ».