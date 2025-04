Thierry Debès (AC Ajaccio) : « On se rappellera à vie de ce que nous avons accompli cette saison ».

Thierry Debès (AC Ajaccio) :

« Il nous manque encore un point pour se sauver mathématiquement. Ce sera peut-être définitivement le cas vendredi prochain. Je suis vraiment heureux de la performance des joueurs ce soir et de ce supplément d’âme qu’ils ont montré, surtout après l’égalisation d’Amiens contre le cours du jeu. Encore une fois, ils ont su se dépasser. J’attendais un peu plus d’allant offensif en première mi-temps, mais on a vraiment remonté le bloc en seconde période. On a passé la deuxième mi-temps dans leur camp. On s’est créé quelques occasions franches. Everson et Julien Anziani s’entraînent énormément toute la semaine sur les coups francs. Everson a été récompensé ce soir, je suis heureux pour lui. C’est extraordinaire, on se rappellera à vie de ce qu’on a accompli cette saison ».



Omar Daf (AC Ajaccio)

« J’ai dit aux garçons qu’il ne fallait pas être déçu, car on n’a fait que réagir. On n’a quasiment jamais été dans l’action. On a clairement manqué d’agressivité ce soir. Il a manqué beaucoup d’intensité et d’engagement pour gagner ce genre de match. Quand on n’est pas capable de garder le ballon, on s’expose forcément à ressentir de la fatigue, c’est ce qui est arrivé ce soir. On est quand même frustrés de ne pas avoir mis plus d’engagement dans un match avec tellement d’enjeu. On voulait venir gagner ici pour se rapprocher du maintien. Mais, on ne méritait pas plus. Il faudra réagir dès vendredi prochain. »