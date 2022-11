Théâtre : "Parallèles", la nouvelle création d’Alexandre Oppecini débute sa tournée à Bastia

- Alexandre Oppecini, l’idée de cette pièce ?

- J'avais très très envie de parler de la difficulté de se rencontrer de nos jours, principalement dans les milieux urbains où il y a beaucoup de solitude, de gens qui cherchent l'amour mais qui ne se rencontrent pas. J’ai trouvé qu'il y avait un vrai rapport entre confronter la rencontre à soi-même et la rencontre à l'autre. Tourner autour de qu'est-ce qu'une rencontre. Et c'est pour ça que le symbole des parallèles est venu assez vite.





- Un questionnement sur les rapports d'aujourd'hui entre les gens ?

- Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre sachant qu'aujourd'hui tout est un peu biaisé par les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait aussi un truc intéressant autour de la définition des choses depuis que le couple est un peu moins institutionnalisé, où il y a des relations poly -amoureuses, détachées, le sex-friend, la difficulté de nommer une relation et donc la manière dont on peut être perdu dans quelque chose qui n'est pas nommé.





- Le casting ?

- Je connais Marie-Pierre depuis longtemps. On a fait un film ensemble et travaillé deux fois au théâtre. Ce n’était pas des grands rôles et comme je connaissais bien son travail, j'avais vraiment envie de lui donner un personnage avec une belle palette, de la comédie à l'émotion….

​



- Justement, quand vous écrivez une pièce ou un scénario, vous avez déjà en tête les comédiens ?

- Là oui, c'était le cas et coup de chance les deux comédiens ont accepté assez vite de leur rôle. Benjamin aussi ça faisait un moment que je lui proposais des textes et je savais qu'il y avait la possibilité de travailler ensemble pour l’avoir vu en 2013 dans une pièce qui s'appelait Amédée et où je l'avais trouvé génial. Et depuis cette année-là j'attendais de travailler avec lui. En fait Marie-Pierre et Benjamin ont accepté de travailler avec moi avant même que la pièce soit finie et donc du coup ils m'ont inspiré dans l’écriture. Ainsi la première version du texte était très longue. On a fait des lectures et on a coupé certains passages tout en gardant la complexité des personnages.



------



- Marie-Pierre qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle ?

- Déjà je connaissais le travail d’Alexandre. Puis il m’a fait lire quelques petits passages. Ce qui m'a plu, c'est que pour une fois, la palette de mon rôle est assez large, il y a beaucoup de comédie mélangée au drame alors qu'en général on me propose beaucoup de drames. Donc pour une fois que je peux verser dans la comédie, je suis ravie.





- Qu'est-ce qui caractérise votre personnage ?

- Bonne question ! Je dirais qu'elle a un petit côté barré comme beaucoup de personnes dans la vie. Des fois on se donne une ligne de conduite et on est persuadé que des choses nous font du bien et que c'est par là qu'on doit passer pour être celle qu'on est. Je pense que c'est vraiment un personnage qui est comme ça et qui petit à petit va se fissurer et se remettre en question par cette rencontre. Je pense qu’on peut définir Marion comme quelqu'un d'un peu barré et qui a des croyances sur la vie, comme ça, déjà toutes faites.



-----

Benjamin… ce rôle ?

- Avec Alexandre, on avait déjà tenté de travailler ensemble mais je n'étais pas disponible à l’époque. Je suis donc très content de le retrouver sur ce projet. Comme à Marie-Pierre, il m'a envoyé des bouts de textes, ce qui m’a donné une vision à la fois générale mais aussi suffisamment précise de mon rôle. Mon personnage, très très bloqué, ne s’est réalisé que par le biais d'une histoire d'amour passée qui n'existe plus puisqu’il a été largué et depuis il n’a plus aucune joie de vivre, son existence n'a plus de sens. Et c'est finalement à travers cette rencontre une reconquête de personnalité, d'existence. Marion et lui ont des quêtes un peu parallèles pour le coup.



---

- Ce vendredi sera donc une première, Alexandre ?

- Oui. Pendant le processus d’écriture on a déjà fait des lectures au Libertalia chez un de nos partenaires qui nous suit tout le temps, la brasserie Ribella, puis à L’Île Rousse. A Bastia on était donc en résidence et la Première sera pour ce vendredi 18. Ensuite nous serons au Spazziu de Corte le mardi 22, puis le jeudi 24 à l'Espace Diamant à Ajaccio et le samedi 26 au Spazziu de Cargèse. On finira cette première partie de tournée le mardi 29 à Bonifacio à l'espace Saint-Jacques. On espère aussi la jouer à Avignon en 2023 et à Paris.