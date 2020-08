Tests de dépistage gratuits de la Covid-19 à Calvi

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’Agence Régionale de Santé de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.

La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.

L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.

Après le succès des opérations précédentes, cette opération s'est poursuivie à Calvi et L’île- Rousse mais aussi sur tout le territoire des Communauté de Communes Calvi-Balagne et Isula-Balagne entre le 17et le 19 août.

Le centre hospitalier de Calvi-Balagne, partie prenante, apporte son appui au dispositif global de la campagne de dépistage.

Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues files d’attente, une prise de rendez-vous préalable a été organisée comme CNI l'a indiqué, lundi dernier au Super U de Calvi et au Leclerc de l'Ile-Rousse.





"L’ARS de Corse nous a sollicités pour organiser de la meilleure des façons cette campagne de dépistage. Nous avons pris contact avec le propriétaire du terrain de l'Ortacce, face au Super U , qui a bénévolement accepté pour que ces tests soient réalisés ce jour à Calvi.

Dans le même temps, la Police Municipale a mis en place un périmètre pour que cette opération se déroule sans le moindre problème. Dans le contexte que l'on connaît, ces tests de dépistage gratuit mis en place par l'ARS sont une très bonne chose" a précisé le maire de Calvi Ange Santini.





L’ARS de Corse poursuivra son « tour de Corse » des campagnes de dépistage gratuit de la Covid-19 dans les semaines à venir. Prochaine étape, la plaine orientale.