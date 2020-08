Tentative d'incendie de la paillote 1768 - Collectif Massimu Susini : "le danger se rapproche pour chacun d’entre nous"

L’action du Collectif, ses déclarations, ont mis en relief le caractère mafieux de ce crime. L’idée qu’une mafia multiforme était en train de s’étendre à la Corse entière est désormais admise par l’ensemble de la société corse et même au-delà.





Cependant, c’est bien souvent les citoyens à qui on demande des comptes.

Or les citoyens sont sans moyens car comme le dit le nouveau ministre de l’intérieur « c’est la police et la gendarmerie qui détiennent le pouvoir de la violence légitime ».

Celle-ci est peu efficace face à une violence qui s’exerce dans l’impunité la plus totale.

Nous disons que le premier responsable de cet état de fait c’est l’Etat du fait même de ses pouvoirs et de son manque de résultats.

D’un autre côté, si quelques élus ont réagi et commencé à prendre conscience de la grande menace qui nous guette tous (et pas simplement la famille de Massimu Susini), ils ne sont pas suffisamment nombreux et surtout tardent à réagir fortement et publiquement.