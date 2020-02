Tentative d'homicide de Lisula: Massimo Ponchelet dans un état stationnaire

Au lendemain de la tentative d'homicide visant, Massimo Ponchelet, 30, pépiniériste installé route d'Algajola, l'émotion est toujours aussi forte et les interrogations toujours aussi nombreuses.

Difficile de dire ce qui s'est réellement passé, au cours de cette nuit de samedi à dimanche.

Tout ce que l'on sait, c'est que les faits se sont produits ce dimanche matin vers 5h20. Y a t-il eu une dispute à l'intérieur de la discothèque ou Massimo Ponchelet était il attendu à la sortie de l'établissement?



L'audition de témoins pourrait apporter un élément de réponse

Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'au vu des relevés effectués sur place par les gendarmes de la section de recherche de Corse, c'est que l'homme visé a tenté de fuir. Son ou ses agresseurs ont-ils tenté de l'abattre ou tout simplement de l'intimider?

Là aussi, si l'on se réfère au scénario, rien ne ressemble à l'exécution d'un contrat.

Après les faits, même si les pompiers de l'Ile-Rousse ont été prévenu, à leur arrivée il n'y avait plus personne sur place. Selon les éléments recueillis, c'est une personne qui l'aurait accompagné en voiture jusqu'au Centre Hospitalier Calvi-Balagne distant de 25 km.

Pris en charge, Massimo Ponchelet était médicalisé avant d'être évacué par l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité Civile et admis au service des urgences du Centre Hospitalier de Bastia.

Selon nos informations, la victime aurait été opérée et son état serait stationnaire.

De leur côté, les spécialistes de la JIRS ont auditionné plusieurs personnes et se sont intéressés de plus près à la personnalité de la victime de cette tentative d'homicide, fort désavantageusement connue de leurs services.

Il a été entendu à plusieurs reprises, dans le cadre de plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique ces derniers temps en Balagne.