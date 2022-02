Tennis : un beau succès pour le 1er tournoi "Galaxie Vert" à Ville-di-Pietrabugno

La rédaction le Lundi 21 Février 2022 à 17:45

Ce dimanche 21 février, le tennis club l'Orange Bleue de Ville-di-Pietrabugno a organisé son premier tournoi "Galaxie Vert". C'était le premier rendez-vous réservé aux enfants entre 8 et 10 ans organisé depuis la reprise du club par la nouvelle équipe dirigeante et le pari a été réussi avec de belles rencontres et une affluence continue tout au long de la journée

La compétition a réuni 12 inscrits venus de plusieurs clubs différents en Corse, un petit nombre de joueurs en raison du fait que la structure possède seulement deux terrains de jeu.

La finale s'est déroulée en fin de journée et c'est Nicolas Legrand du Borgo TC face à Théo Testa de l'ASPTT Bastia, qui n'aura pas démérité, qui a remporté ce premier tournoi.

Une fois la finale terminée, les dirigeants et le juge-arbitre ont procédé à la remise des médailles pour tous les participants et des coupes pour le vainqueur ainsi que le finaliste.

Un goûter pour l'ensemble des personnes présentes a ensuite été servi pour clôturer cette riche journée sportive.