Tennis : le grand retour du RC Ville-di-Pietrabugno

Le RC Ville-di-Pietrabugno a fait peau neuve.

En opérant sa mue il a mis à la disposition des joueurs et des joueuses de tennis de la région, un éclairage refait à neuf, de nouveaux équipements, des dotations aux vainqueurs et finalistes, un bar au service de tous ceux qui se rendront sur place, ainsi qu'une restauration possible sur toute la période du tournoi.



Tout le mérite en revient à la nouvelle équipe qui, rassemblée autour de Ange-Michel De Vita, a tout mis en œuvre pour "assurer une édition inaugurale digne de ce nom" ainsi qu'aime à le souligner le président du RCVP.