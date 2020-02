Tennis : Pour tous les goûts au Prunellu

GAP le Mardi 25 Février 2020 à 12:46

Les vacances d'hiver sont studieuses sur les courts du complexe sportif du Prunellu en ce mois de février. Emilie Bacquet, la prof du Raquette Club de Porto-Vecchio y organise, en effet, depuis le 16 février dernier ses stages sportifs. Ceux-ci ont eu, lors de la première semaine, une saveur particulière, au sens premier du terme, car en même temps que la pratique du tennis les jeunes stagiaires ont pu prendre part à un atelier de découverte culinaire. Ce dernier animé par Sabrina Milleliri a été l'occasion d'éveiller les papilles de ces sportifs en devenir. Tous les âges son concernés par ces stages au complexe du Prunellu de 3 à 7 ans et de 8 à 16 ans. La deuxième semaine, qui vient de débuter, a pour thème, bien entendu, le tennis mais aussi d'autres disciplines sportives. Une séquence multisports ayant pour but un développement harmonieux du corps et de l'esprit, tout cela de manière ludique.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales