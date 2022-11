Tennis. Les équipes du RCPV et du TC Costa Verde en championnat de France

L’équipe masculine 45 plus du RCPV recevait son homologue du TC Costa Verde. En jeu une place pour les championnats de France. Les joueurs de la Cité du Sel se sont inclinés 3 points à 2 et voient donc leur chemin prendre fin sur la route du championnat hexagonal . À l’inverse chez les Dames 35 plus, les joueuses du RCPV rendaient visite à leurs homologues du TC Propriano. Au sein de cette poule unique, comprenant également, Borgo, Calvi, Miomo et Ile-Rousses, les Porto-Vecchiaises se sont imposées 3 points à 2 et consolident leur première place au classement, assortie d'un sans-faute, synonyme d'accession en championnat de France à l'issue de cette ultime journée de la phase de poule.