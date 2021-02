Tennis : Le 2e Ladies Open Calvi-Eaux de Zilia du 11 au 18 Avril 2021

" La deuxième édition du Tournoi International de Tennis Féminin Ladies Open Calvi Eaux de Zilia aura lieu au Tennis Club de Calvi du 11 au 18 Avril 2021.



L’édition 2020 avait dû être annulée pour raison Covid-19.



Grâce au soutien de la Fédération Française de Tennis, de la Ville de CalvI, et de l’ensemble des partenaires fidèles, le tournoi 2021 tiendra toutes ses promesses sportives et se déroulera avec une organisation innovante, créative et dans les normes légales et sanitaires qui seront en vigueur (ou pas) à cette date.

De prochaines informations vous seront communiquées très prochainement".





C'est par ce communiqué signé de Jean Gour, directeur du tournoi, que l'on a appris que le 2e Open Ladies de Calvi - Eaux de Zilia, tournoi international féminin de tennis se déroulerait du 11 au 18 avril 2021.

L'annulation en 2020 de cet Open international féminin de tennis en plein cœur de l'épidémie de la Covid 19 avait profondément marqué les esprits des amoureux de tennis qui se réjouissaient la saison précédente de cette évènement sportif majeur à Calvi après 25 années de disette.

Jean Gour a ajouté et précisé : " Cette 2e édition qui est fixée du 11 au 19 avril se déroulera avec un respect d'un protocole sanitaire strict que l'on travaillera avec François Pareau lors de sa prochaine venue à Calvi."