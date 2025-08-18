CorseNetInfos
Tennis. Albert et Briand sacrés au tournoi du RCPV


GAP le Lundi 18 Août 2025 à 11:18

Après deux semaines de compétition, le tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio s’est conclu ce dimanche sur les courts du Pruneddu. Les finales ont consacré Audrey Albert en simple dames et Jürgen Briand en simple messieurs, au terme de rencontres disputées.



Le complexe sportif du Pruneddu a vécu deux semaines intenses de tennis avec la nouvelle édition du tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio. Plus de 230 participants se sont affrontés dans les différents tableaux, avant les finales disputées ce week-end.

Chez les dames, la rencontre la plus attendue opposait Audrey Albert (15/1) à Marine Brossard (15/1). Un duel équilibré où Brossard a pris l’avantage en remportant le premier set 6/3. Mais Albert a su renverser la situation pour s’imposer 6/4, 6/3 dans les deux manches suivantes.

En simple messieurs, Jürgen Briand (-15) a dominé Matis Roche (-2/6). Solide dans la première manche (6/2), il a dû s’employer dans la seconde, conclue au tie-break (7/6).

La remise des prix a récompensé l’ensemble des finalistes et marqué la clôture d’une édition 2025 particulièrement suivie.


Les finales

  • Simple messieurs : Jürgen Briand (-15) bat Matis Roche (-2/6) 6/2 7/6

  • Simple dames : Audrey Albert (15/1) bat Marine Brossard (15/1) 3/6 6/4 6/3

  • Dames +35 : Valérie Kervizic (15/1) bat Hélène Dominici (15/4) 6/0 6/0

  • Messieurs +35 : Laurent Luciani (5/6) bat Nicolas Fornacciari (15) 2/6 6/0 6/1

  • Messieurs +45 : Dominique Santini (15/1) bat Stéphane Rizzo (15/3) 6/4 2/6 6/4

  • Messieurs +55 : Didier Reboli (15/3) bat Frédéric Jeannot (15/4) 6/4 1/6 6/3

  • 15/16 ans dames : Eléonore Casimiri (15/3) bat Aina Chen (30) 6/2 6/4

  • 15/16 ans messieurs : Romain Thominet (15/3) bat Aloïs Le Cottier (30/2) 6/2 6/0

  • 13/14 ans messieurs : Raphaël Taieb (30/1) bat Andria Zucconi (30/3) 6/0 6/0

  • 11/12 ans messieurs : Baptiste Reinhardt (30/3) bat Jules Hermitan (30/3) 6/4 6/2

  • 17/18 ans messieurs : Oriano Cavallini-Négrel (5/6) bat Ayden Malfait (15) 6/0 6/3

  • Double mixte : O. Cavallini-Négrel / L. Cavallini-Négrel battent A. Charles / A. Graff 7/5 6/3

  • Double messieurs : O. Cavallini-Négrel / M. Berroyer battent G. Gury / J. Gury 7/6 6/2





