Tennis. Albert et Briand sacrés au tournoi du RCPV

Le complexe sportif du Pruneddu a vécu deux semaines intenses de tennis avec la nouvelle édition du tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio. Plus de 230 participants se sont affrontés dans les différents tableaux, avant les finales disputées ce week-end.
Chez les dames, la rencontre la plus attendue opposait Audrey Albert (15/1) à Marine Brossard (15/1). Un duel équilibré où Brossard a pris l’avantage en remportant le premier set 6/3. Mais Albert a su renverser la situation pour s’imposer 6/4, 6/3 dans les deux manches suivantes.
En simple messieurs, Jürgen Briand (-15) a dominé Matis Roche (-2/6). Solide dans la première manche (6/2), il a dû s’employer dans la seconde, conclue au tie-break (7/6).
La remise des prix a récompensé l’ensemble des finalistes et marqué la clôture d’une édition 2025 particulièrement suivie.
Les finales
-
Simple messieurs : Jürgen Briand (-15) bat Matis Roche (-2/6) 6/2 7/6
-
Simple dames : Audrey Albert (15/1) bat Marine Brossard (15/1) 3/6 6/4 6/3
-
Dames +35 : Valérie Kervizic (15/1) bat Hélène Dominici (15/4) 6/0 6/0
-
Messieurs +35 : Laurent Luciani (5/6) bat Nicolas Fornacciari (15) 2/6 6/0 6/1
-
Messieurs +45 : Dominique Santini (15/1) bat Stéphane Rizzo (15/3) 6/4 2/6 6/4
-
Messieurs +55 : Didier Reboli (15/3) bat Frédéric Jeannot (15/4) 6/4 1/6 6/3
-
15/16 ans dames : Eléonore Casimiri (15/3) bat Aina Chen (30) 6/2 6/4
-
15/16 ans messieurs : Romain Thominet (15/3) bat Aloïs Le Cottier (30/2) 6/2 6/0
-
13/14 ans messieurs : Raphaël Taieb (30/1) bat Andria Zucconi (30/3) 6/0 6/0
-
11/12 ans messieurs : Baptiste Reinhardt (30/3) bat Jules Hermitan (30/3) 6/4 6/2
-
17/18 ans messieurs : Oriano Cavallini-Négrel (5/6) bat Ayden Malfait (15) 6/0 6/3
-
Double mixte : O. Cavallini-Négrel / L. Cavallini-Négrel battent A. Charles / A. Graff 7/5 6/3
-
Double messieurs : O. Cavallini-Négrel / M. Berroyer battent G. Gury / J. Gury 7/6 6/2