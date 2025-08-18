Tennis. Albert et Briand sacrés au tournoi du RCPV

Le complexe sportif du Pruneddu a vécu deux semaines intenses de tennis avec la nouvelle édition du tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio. Plus de 230 participants se sont affrontés dans les différents tableaux, avant les finales disputées ce week-end.



Chez les dames, la rencontre la plus attendue opposait Audrey Albert (15/1) à Marine Brossard (15/1). Un duel équilibré où Brossard a pris l’avantage en remportant le premier set 6/3. Mais Albert a su renverser la situation pour s’imposer 6/4, 6/3 dans les deux manches suivantes.



En simple messieurs, Jürgen Briand (-15) a dominé Matis Roche (-2/6). Solide dans la première manche (6/2), il a dû s’employer dans la seconde, conclue au tie-break (7/6).



La remise des prix a récompensé l’ensemble des finalistes et marqué la clôture d’une édition 2025 particulièrement suivie.

