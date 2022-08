Tempête en Corse : les secours en mer mobilisés sur 125 opérations

Ce jour, alors qu’un épisode de vent violent a frappé principalement la façade ouest de la Corse aux environs de 8h, le Cross Med a reçu près de 125 appels pour des demandes de sauvetage et d’assistance.



Rapidement, les moyens ont été engagés pour porter secours notamment les bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) des stations du littoral présentes sur toute la Corse, les moyens nautiques légers des sapeurs-pompiers des deux services d’incendie et de secours, les moyens nautiques de la Douane et les moyens privés disponibles. Pour aider, des moyens aériens ont aussi été mobilisés notamment 1 avion Beechcraft de la Sécurité civile ainsi que 5 hélicoptères de la Sécurité civile, de la Gendarmerie, de l’armée de l’Air et de la Marine nationale qui est venu en renfort de Toulon.

La plupart des opérations ont concerné des navires en difficulté, soit avec des ruptures de mouillage qui ont pu les projeter à la côte, mais aussi des embarcations qui étaient déjà en mer et se retrouvaient désemparés ou en avarie. Le premier bilan de ces incidents s’élève à l’heure actuelle à dix blessés légers, la plupart suite à des chutes ou des chocs en mer à bord de leurs bateaux.



Deux personnes décédées retrouvées en mer



En parallèle, deux personnes étaient portées disparues dans la matinée. La première victime, un pêcheur de 62 ans sur son bateau dans le golfe de Girolata. La seconde, une kayakiste dans le secteur d’Erbalunga. En fin de matinée, un corps inanimé était retrouvé dans le golfe de Girolata. « Son identification et les causes formelles de son décès sont encore en cours mais les premiers éléments laissent penser qu’il s’agit du pêcheur », indique le Cross Med ce jeudi à 16 heures. En début d’après-midi, le corps de la kayakiste était également retrouvé sans vie au large d’Erbalunga.

A l’heure actuelle, les opérations se poursuivent dans tout le secteur concerné par ces opérations avec l’envoi sur chaque site de moyens adaptés pour procéder aux vérifications d’usage et s’assurer de l’absence de danger immédiat pour des plaisanciers ou usagers de la mer qui pourraient encore être en difficulté.