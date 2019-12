Tempête : dégâts au CS Olmi-Cappella, sur la toiture de l'église de Calvi et à la patinoire

La Balagne, comme un peu partout en Corse, a subi de plein fouet les conséquences de la tempête Fabien.

Si samedi dans la journée, la microrégion a été épargnée par les bourrasques de vent, en revanche, il n'en a pas été de même la nuit dernière où les rafales ont atteint des pointes à 130 - 140 km/h voir à 170 km/h sur l'Ile-Rousse.

Ce dimanche matin, au réveil, c'est vers la Haute-Balagne, et plus particulièrement au Centre de Secours d'Olmi-Cappella que toutes les attentions se portaient.

Impuissants, les pompiers ne pouvaient que constater les dégâts avec la toiture de leur caserne fortement endommagée, tout comme le bâtiment dans son ensemble.

Le capitaine Stéphane Orticoni, chef de corps du Centre d'Intervention et de Secours de Calvi-Balagne se rendait sur place pour constater l'étendue du désastre et prendre les mesures nécessaires pour que les services de secours puissent être assurés dans ce secteur isolé en cette période de l'année.

Le maire de la commune Frédéric Mariani s'inquiétait également de la situation.





La patinoire de Calvi à nouveau touchée

A Calvi, tout comme en 2017 et 2018, à pareille époque, la patinoire de Calvi installée durant les fêtes de Noël et du Nouvel An, a une fois encore été victime du mauvais temps.

Cette fois, c'est une des rambardes qui a été couchée par les fortes rafales de vent. Les techniciens de la patinoire et des services techniques de la Ville s'affairent pour tout remettre en état, mais pour l'heure, en raison des conditions météo toujours instables, elle reste fermée au public.

Ces incidents à répétition sur la patinoire pose une fois encore la question de son emplacement qui de toute évidence n'est pas le bon.

Un problème sur lequel il faudra une bonne fois pour toute se pencher sérieusement.

Enfin, c'est la toiture de l'église Sainte Marie Majeure de Calvi qui a été touchée par la tempête. Quelques tuiles ont en effet emportées au dessus de l'entrée latérale de l'église. Par mesure de précaution, une barrière de sécurité a été mise en place, alors que la célébration de la messe dominicale était logiquement assurée.

Si comme prévu l'aéroport de Calvi-Balagne reste comme les autres aéroports de Corse fermé au trafic, en revanche, on apprenait que celui-ci pourrait dès demain absorber une partie du trafic de l'aéroport d'Ajaccio qui devrait lui rester fermé pendant plusieurs jours en raison des dégâts subis.

A suivre donc.