Tempête de vent en Corse : ce matin encore 16.300 foyers sans électricité

La situation reste très compliquée sur l’ensemble du territoire. Les vents violents d’hier ont occasionné des dégâts importants sur les réseaux électriques de l’île.







Ce matin, il reste encore 16 300 foyers privés d’électricité (ils étaient 37 500 clients coupés hier soir à 18h20, 60% des clients ont depuis été réalimentés).







Les équipes d’EDF ont travaillé jusque tard dans la nuit, dans des conditions souvent très difficiles et compliquées pour lancer les premiers diagnostics et les premières manœuvres de réalimentation.







Une nouvelle tempête semble arriver sur la Corse qui risque de rendre encore plus compliqué le travail des équipes EDF et des entreprises prestataires mobilisées ; leurs interventions pourraient à nouveau être fortement freinées toute la journée.











A 7h 16 300 foyers sont toujours privés d’électricité, toute la Corse est concernée (avec un pic à 37 500 hier). Cette nuit, la situation est restée très instable avec un vent toujours très violent sur les deux départements : 6 600 en Corse-du-Sud et 9 700 en Haute-Corse.







Les microrégions les plus touchées à cette heure sont : Alta Rocca, Conca, Taravo, Sartenais, Valinco, Grand Ajaccio, Gravona-Prunelli et Liamone, Niolu, Cap Corse, Vénacais, Nebbiu, Balagne, Bozziu, Fiumorbu, Costa Verde et Castagniccia-

Casinca.



Au total, ce sont plus de 100 agents EDF et prestataires qui sont engagés depuis ce matin 6h. Les conditions climatiques restent défavorables. La nouvelle tempête qui arrive va rendre les interventions difficiles et nécessiter la plus grande vigilance. Les hélicoptères commenceront les rotations dès que possible pour aider à l’identification des incidents dès que le vent aura faibli.

Un numéro spécial est mis à disposition des clients touchés par des interruptions de fourniture d’électricité. Disponible 24h/24 le service dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.