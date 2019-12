Tempête : Vols annulés à l'aéroport de Bastia-Poretta, à Ajaccio et Figari

C.-V. M le Vendredi 13 Décembre 2019 à 17:28

Si le trafic avait pu se dérouler normalement dans le courant de la matinée, tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Bastia-Poretta de ce vendredi après-midi ont été annulés. Ainsi points de vols de Paris, Marseille, Lyon et Nice.

L'aéroport Napoléon-Bonaparte d'Ajaccio a connu le même sort avec des vols annulés à l'arrivée et au départ pour Paris, Marseille et Nice. La perturbation a également affecté Figari. Et la situation n'est pas faite pour s'améliorer au cours des prochaines heures.

