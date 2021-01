Tempête Hortense : des rafales de vents à 214 km/h à Cagnanu

En cette fin de nuit de vendredi à samedi, le vent d'Ouest-Sud-Ouest très fort à violent est toujours présent sur la Corse.

Ces dernières heures, les rafales mesurées sont généralement de 100 à 130 km/h de Bonifacio à Solenzara, de la Balagne au Cap Corse et sur le relief et entre 150 et 200 km/h au Cap Corse. Ailleurs, elles se situent généralement entre 80 et 100 km/h.

Sur les plus fortes valeurs, on a relevé 120 km/h à Bastia et à la pointe de la Parata, 136 km/h à Conca, 141 km/h au Cap Pertusato, 163 km/h à l'Ile Rousse et 189 km/h au Cap Corse, 214 km/h à Cagnano.





En deuxième partie de nuit de vendredi à samedi, les vagues se sont renforcées sur la façade occidentale de la Corse.

En cette fin de nuit de vendredi à samedi, elles commencent à s'amortir progressivement par le sud mais restent fortes.

La Corse-du-Sud redescend en niveau de vigilance Jaune pour le paramètre Vagues-Submersion.

Evolution prévue -- Pour le phénomène Vent :

En ce tout début de journée de samedi, le vent d'Ouest à Sud-Ouest continue de souffler violemment de la Balagne au Cap Corse, sur le relief et jusqu'au littoral entre Bonifacio et Solenzara.

Les rafales attendues sont généralement de 120 à 140 km/h dans ces zones et montent jusqu'à plus de 180 km/h au Cap Corse.

Sur la région bastiaise, les rafales atteignent encore 100 à 120 km/h.

Ce vent violent faiblit légèrement en cours de matinée de samedi mais soufflera toujours en rafales de 110 à 130 km/h de la Balagne au Cap Corse, sur le Sud-Est de l'île (du Fium'Orbo à Bonifacio) ainsi que sur le relief jusqu'en cours d'après-midi de samedi.

Il faiblit un peu en fin de journée de samedi pour se maintenir en rafales fortes de 90 à 110 km/h jusqu'en fin de soirée.



-- Pour le phénomène Vagues-Submersion (Corse-du-Sud) :

En matinée de samedi, les vagues de secteur Ouest restent encore fortes le long du littoral occidental de la Corse et vont s'amortir plus nettement à partir de la mi-journée de samedi.

En matinée de samedi, les forts déferlements pourront engendrer des franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral de la Corse-du-Sud, les Golfes de Porto et Sagone étant particulièrement concernés.