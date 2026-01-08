Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 140 km/h attendues en Corse

Après la neige, c’est la tempête Goretti qui touche la France depuis ce jeudi matin. Les services de Météo France ont placé la Corse en vigilance jaune « vent », avec un épisode venteux attendu dans la journée et qui devrait durer au moins jusqu’à samedi matin.



Selon les prévisions, le vent d’ouest apportera des rafales soutenues sur l’ensemble de l’île, avec des zones particulièrement exposées, comme « la Balagne, le Cap Corse, le sud de l’île et la région de Porto-Vecchio ». « On attend entre 90 et 100 km/h sur la Balagne, et on pourra aussi avoir des rafales de l’ordre de 130 à 140 km/h dans le Cap cet après-midi, qui pourront déferler sur la région bastiaise », indique Jean-Marc Malfitano, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio.





Le vent devrait perdurer dans la nuit et sur la journée de vendredi, « avec des rafales autour de 120 à 140 km/h dans le Cap et autour de 90 à 100 km/h pour la Balagne ». Dans le sud de l’île, les rafales pourraient également se renforcer vendredi soir et dans la nuit, atteignant 120 km/h dans certaines zones exposées. Samedi matin, le vent restera encore soutenu, mais les rafales commenceront progressivement à faiblir dans la journée. « On aura toujours du vent d’ouest, mais a priori, les valeurs seront moindres », souligne Jean-Marc Malfitano. Cet épisode météorologique intense devrait « être terminé pour dimanche ».





En raisons des conditions météorologiques, la mairie d’Ajaccio demande aux usagers du port Charles-Ornano de faire preuve de la plus grande vigilance et de vérifier leur amarrage, arrimer au bateau les objets pouvant être transformés en projectiles, retirer tous les éléments susceptibles d'augmenter la prise au vent, écarter le bateau du quai, placer correctement les pare-battages pour amortir les chocs sur la coque, doubler les amarres et ne pas laisser les bateaux, sans leurs occupants à bord, raccordés aux bornes, et ce jusqu’au dimanche 11 janvier à 17h.

