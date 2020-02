Tempête Ciara : la vigilance orange aux vents violents s'étend à la Corse

Les fortes rafales s’étendront alors au littoral Est de l’île, de Porto-Vecchio à Solenzara avec des valeurs de 130 à 150 km/h. Ces vents faibliront à compter de mardi après-midi.



Haute-Corse



Le vent d’ouest va s’établir en fin de journée sur la Balagne et Cap Corse (30 à 40 km/h.) Sur ces regions et dans l’extreme sud et en montagne il se renforcera dans la nuit 40 a 60 km/h. Puis 60 à 80 voire 100/120 demain matin. En mi journée de lundi ce libeccio touchera region bastiaise aussi avec raf 100/130. Le vent soufflera alors en tempete sur tout le nord de l’ile avec des rafales depassant les 150 km/h en Balagne et en montagne voire 180 ou 200 dans le Cap. Il soufflera toute la nuit suivante et mardi.

Il devrait faiblir mercredi.