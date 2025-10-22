Tempête Benjamin : les traversées maritimes perturbées entre la Corse et le continent ce jeudi

En raison de la tempête Benjamin, qui devrait provoquer des vents violents et une forte houle autour de la Corse ce jeudi, la Corsica Linea annonce avoir adapté ses horaires de départ pour sécuriser ses traversées entre les ports de l’île et Marseille.
La compagnie précise que des campagnes de SMS et d’appels sont en cours afin d’informer tous les passagers concernés.
Des modifications sont également à prévoir pour vendredi, selon l’évolution de la tempête.
Pour suivre en temps réel les informations et consulter les horaires actualisés, la Corsica Linea invite ses clients à se rendre sur sa page dédiée : https://www.corsicalinea.com/reserver/infos-lignes-et-horaires
- Ajaccio - Marseille (navire A Nepita) : départ à 9h30 au lieu de 18h, arrivée inchangée
- Bastia - Marseille (navire A Galeotta) : départ à 12h30 au lieu de 18h, arrivée inchangée
- Propriano - Marseille (navire Vizzavona) : départ à 9h30 au lieu de 18h30, arrivée inchangée
- Île-Rousse - Marseille (navire Monte d’Oro) : départ à 10h au lieu de 18h, arrivée inchangée.
