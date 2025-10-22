La tempête Benjamin va balayer la Corse ce jeudi

La Corse s’apprête à affronter sa première tempête automnale. Baptisée Benjamin, elle touchera l’ensemble de l’île ce jeudi, apportant vents violents, orages et fortes pluies par endroits.



« C’est une tempête liée à une dépression sur les îles britanniques, mais la perturbation associée va traverser tout le pays et atteindre la Corse demain à la mi-journée », indique Jérémy Gaudin, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio, en soulignant que la dépression, qui se creuse très rapidement, va entraîner un passage orageux bref mais intense dans l’après-midi, notamment sur le relief central de l’île où sont attendus les plus forts cumuls de pluie.



Le vent quant à lui commencera à se lever dès la matinée « pour devenir très fort au passage des pluies ». « Il augmentera encore d'un cran en fin de journée, même si les pluies s'arrêteront ou seront plus faibles », détaille le météorologue conseil en ajoutant : « Le vent reste vraiment très très fort tout au long de la nuit de jeudi à vendredi, et encore vendredi en journée ». Sur certaines zones, notamment le Cap Corse, les 100 km/h seront largement dépassés, tandis que des valeurs pouvant atteindre 80 à 100 km/h sont attendues sur la plupart des micro-régions. « Ça va vraiment souffler partout », prévient le prévisionniste.



Pour l’heure, la Corse est placée en vigilance jaune pour le vent et l’orage, mais une extension est possible ce jeudi pour les phénomènes pluie et vagues-submersion pour la côte Ouest qui sera exposée à une forte houle. Selon l’évolution du phénomène, le passage en vigilance orange pour le paramètre vent reste possible. « C’est vraiment la première tempête automnale qui arrive », résume Jérémy Gaudin.



Sur le reste du pays, la tempête Benjamin balayera dès la nuit de mercredi à jeudi une grande partie de la France, de la façade atlantique au sud-est. Plusieurs départements de l’Ouest sont déjà placés en vigilance orange pour vents violents ou vagues-submersion, avec des rafales pouvant atteindre 120 à 130 km/h sur les côtes et jusqu’à 110 km/h dans les terres.