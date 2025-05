Télévision. L’émission "Super Nanny" est à la recherche de familles en Corse

Sylvie Jenaly, gouvernante de métier, incarne depuis 2013 la figure de Super Nanny. Face caméra, elle intervient dans des foyers en crise pour remettre de l’ordre, du calme et de la structure. Et cette fois, c’est en Corse que la production souhaite tourner.



Crises à répétition, enfants accros aux écrans, nuits blanches à cause des insomnies, autorité parentale au plus bas... Si vous vous reconnaissez, l’équipe de l’émission vous invite à candidater. L’appel est lancé : les familles corses qui souhaitent être accompagnées peuvent contacter la production via la page Facebook de l’émission (Postulez ici) ou envoyer un mail à l’adresse casting.supernanny@wbitvp.fr.