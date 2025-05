Téléphérique, bus, train, navettes : un abonnement illimité à 25 €/mois pour les résidents du Pays Ajaccien

Loin des débats passionnés de ces derniers mois, les élus de la CAPA ont voté une nouvelle grille tarifaire autour de leur réseau de transport, incluant le train entre Ajaccio et Mezzana, la navette maritime, les bus et l’accès au téléporté Angelo, dont la mise en service est prévue à la fin du mois d’août. Stéphane Sbraggia, le président de la CAPA, n’a pas eu à s’employer outre mesure pour convaincre l’assemblée, malgré les abstentions de l’opposition composée de Jean Biancucci et Danielle Antonini : « Notre réseau est composé des bus, des trains, des navettes maritimes et va s’enrichir du téléporté. Nous avons élaboré une stratégie qui vise à développer une gamme anti-voiture. Ce phénomène touche même les plus jeunes, avec un usage de la voiture très individualiste. Nous avons un territoire dynamique qui doit nous faire réfléchir à un éventail de solutions. Cette grille a également pour objectif de fluidifier notre réseau de bus : en réduisant la vente à bord des bus et en permettant des temps d’arrêt plus courts. Cette grille sera mise en œuvre prochainement et fera l’objet de réajustements si besoin est. »



Des tarifs préférentiels pour les jeunes et les seniors

Ainsi, à partir du 1er septembre 2025, les résidents du Pays Ajaccien bénéficieront d’une tarification spéciale, en s’accréditant dès le 2 juin 2025. Un compte abonné sera créé et leur permettra d’avoir accès à des offres attractives. L’usager pourra ainsi créditer sur sa carte l’offre qu’il souhaite selon ses besoins.

Si l’abonnement phare à 25 €/mois comprendra un accès illimité aux bus, au téléporté, à la navette et au train, d’autres offres en faveur des jeunes de moins de 25 ans, des seniors et des personnes en situation de handicap seront également proposées.

Ce tarif préférentiel, accessible via l’accréditation, donnera accès à un pass résident pour tous les habitants du territoire. À noter également que les usagers ayant effectué leur demande avant le 6 juillet prochain bénéficieront d’un carnet de 10 voyages gratuits en bus et téléporté, utilisables à partir de septembre. Des pass touristiques sont également prévus pour les visiteurs.