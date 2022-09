Télémaque et Opraventura : Les projets innovants d’OPRA présentés à Bastia

« Il y a un an, en juillet 2021, le Conseil d’administration de l’association OPRA validait la mise en œuvre de 2 nouveaux projets » explique Françoise Huguet, directrice d’OPRA dont les locaux se situent au Centre Social Communal François Marchetti dans le quartier de Paese Novo à Bastia. « Ces deux projets sont le programme de mentorat Télémaque et programme d’insertion Opraventura. Ces deux programmes s’inscrivent en complément des nombreuses actions portées par notre association ces dernières années dans le cadre de la création de l’Espace de vie sociale en 2019. Ainsi ont été créés : Fab lab, Promeneur du Net, réseau Mob’In, boutique solidaire ou encore recyclerie. Toutes ces initiatives visent un même objectif : soutenir et accompagner les jeunes dans leurs projets pour faciliter, à terme, leur insertion professionnelle »Ce projet est à destination des jeunes collégiens issus de territoires fragiles. Il faut savoir qu’en 2018, l’OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, classait la France comme le pays le plus inégalitaire d’Europe dans son éducation, particulièrement dans le secondaire. « En 2021, l’association Opra a été la 1association à rejoindre le Mouvement Télémaque, un mouvement en faveur de l’égalité des chances» souligne F. Huguet. Ainsi dans le cadre de ce mouvement Télémaque, des salariés de l’association Opra ont pu suivre une formation auprès des équipes de Télémaque et disposent désormais d’une sorte de « boîte à outils » leur permettant d’opérer le programme Télémaque sur Bastia.« Nous sommes implantés dans 7 régions de France mais pour l’heure pas en Corse » explique une cadre de Télémaque présente à Bastia. « Aussi avons-nous choisi l’association OPRA qui jouit d’une excellente réputation et qui maitrise bien son territoire pour qu’elle soit notre relais sur l’Île tout en injectant sa propre expérience, son savoir-faire. En septembre 2021 nous avons donc mis en place une séance de formation à nos méthodes pour 4 personnes d’OPRA afin qu’ils les outils pour accompagner les jeunes sur Bastia. Il y a eu des formations en présentiels et d’autres en visio environ tous les 15 jours. In fine en avril dernier on a pu mettre en place ce programme de Mentorat pour 14 jeunes ».« Les jeunes sélectionnés pour bénéficier du programme Télémaque sont des jeunes investis et motivés dans leur scolarité mais freinés par des facteurs socio-économiques » indique Françoise Huguet. « Ils sont repérés par l’équipe enseignante de leur établissement scolaire et adressés à l’association qui se charge, en accord avec la famille du jeune, de le mettre en relation avec un mentor professionnel. Parmi les critères de sélection d’un jeune : être boursier, être un jeune méritant et habiter un quartier prioritaire. Le cursus est de 6 ans, de la 5à la Terminale ».Le mentor qui reçoit lui aussi une formation est choisi en fonction des centres d’intérêt du jeune.En complément du mentorat individuel, des animations collectives sont proposées aux jeunes soutenus. Elles ont pour objectif d’aider les jeunes à accéder à une plus grande ouverture culturelle et professionnelle, à développer leur ambition, à soutenir leur réussite, à lutter contre l'autocensure et à prendre conscience de leur potentiel. Le collège REP de Montesoro, chef de file de la Cité éducative et le collège REP dE Saint Joseph sont partenaires de ce programme.En 2022, 14 jeunes ont été sélectionnés au sein de ces deux établissements et ont été mis en relation avec des mentors professionnels. Des premières sorties ont été organisées avec les jeunes : participation à un séjour estival à Olmi Capella pour travailler une pièce de Marivaux et s’initier aux arts du cirque avec l’association l’ARIA. Cette pièce a été jouée au cœur du quartier de Paese Novo par des artistes professionnels en présence des jeunes de Télémaque qui ont ouvert la soirée avec des saynètes de la même pièce.« Notre objectif est d’accompagner tous les ans des jeunes sur une durée de 6 ans, en fait la durée optimale du cursus. Pour cette session qui a débuté en avril nous avions 12 mentors. Une autre session débutera en janvier avec 6 nouveaux jeunes, puis une autre en septembre 2023 et on est la recherche de mentors» précise F. Huguet.