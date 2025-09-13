Tavenot (SC Bastia) après Amiens : « Une bonne base pour préparer les matchs qui arrivent »

« Nous avons été consistants. Nous avons été plus solides à tous les niveaux, nous avons été ensemble : s’il y avait une erreur, l’autre la rattrapait ». En conférence de presse d’après-match, Benoît Tavenot, l’air confiant et souriant, dresse le bilan de la prestation de ses protégés face aux picards : « Ce soir je n’ai rien à reprocher à mes joueurs ».



Pour autant, face à Amiens, la copie n’est pas encore parfaite pour le Sporting, qui ne joue pas à son meilleur niveau. Certes, il y a du mieux « On n’a pas tout bien fait, il nous a manqué de la justesse technique et de la confiance devant le but, mais les joueurs ont retrouvé de la détermination, il y a eu de l’engagement, on a fait une bonne première mi-temps. On doit être devant à la pause ». Mais les lacunes sont toujours là : « Le point négatif, c’est le manque de lien technique. On ne réussit pas le dribble, on ne réussit pas l’avant-dernière passe, on ne réussit pas la frappe ».



Le Sporting pèche également encore et toujours sur les coups de pied arrêtés avec une finition toujours en berne après cinq journées de championnat. Conséquence : les Turchini n’ont toujours pas ouvert leur compteur de victoires avec, pour l’instant, deux nuls et deux défaites, dont le catastrophique 3-1 encaissé à la maison contre Guingamp en clôture du mois d’août. Bilan : une 17ᵉ place au championnat.



Une bonne base pour préparer la suite du championnat ?



Pour l’entraîneur Benoît Tavenot, le match nul face à Amiens, encore loin des attentes qu’il a pour ses joueurs, reste malgré tout « une bonne base pour préparer les matchs qui arrivent. La trêve nous a fait du bien, on a eu le temps de travailler ». Un coach satisfait du cadre de jeu qu’il a posé à son équipe, désormais « rassuré par ce qu’il a vu ».



Le Sporting doit désormais « goûter à la victoire » pour retrouver la confiance qui lui manque et assurer un début de championnat qui s’annonce plus compliqué que prévu : « Il faut être bon pour gagner un match. C’est un championnat très difficile. Le match de Boulogne arrive très vite (à l’extérieur le mardi 16 septembre). Il faudra confirmer à Boulogne mais aussi à Montpellier, et confirmer à la maison face à Rodez. Je ne peux pas entendre qu’on se fasse ouvrir à la maison contre Rodez ».



Reste à savoir comment le Sporting négociera ses deux prochains matchs à l’extérieur. Une étape compliquée pour les Turchini, mais qui, en cas de très bonnes prestations, pourrait donner un second souffle aux Bastiais.





