Talamoni-Tomasi : "Il est urgent d’annoncer le report de la rentrée scolaire en septembre"

"À l’approche de cette date du 11 mai, choisie par le Président de la République envers et contre tous, y compris de son propre « Conseil scientifique », tandis que le gouvernement et l’administration d’Etat se mettent en situation d’appliquer cette décision déraisonnable, les appels se multiplient pour tenter d’y faire obstacle.

En France, nombre d’élus s’y opposent. Hervé Morin, généralement respectueux des décisions gouvernementales – il a été lui-même ministre de la défense – a cependant déclaré que les lycées normands ne seraient pas ouverts le 11 mai.

En Corse, nombreuses sont les communes à avoir annoncé qu’elles n’ouvriraient pas les écoles, tandis que l’Association des maires de la Haute-Corse vient de dire son désaccord avec cette mesure.

Chaque jour davantage, les parents d’élèves, les enseignants et leurs représentants interviennent dans les médias pour dire leur incompréhension et leurs inquiétudes.

Il est plus que temps de rassurer les membres de la communauté éducative et les parents en annonçant clairement que cette réouverture n’aura pas lieu. Les tergiversations actuelles du rectorat n’ont pour but que d’occulter une évidence sans doute dure à admettre du point de vue de l’administration d’Etat : appliquer la décision du Président Macron revient à prendre des risques inconsidérés ; y renoncer est nécessaire.

Après l’expérience funeste du premier tour des élections municipales et ses conséquences aujourd’hui avérées, tous les responsables politiques et singulièrement ceux de la Collectivité de Corse doivent prendre leurs responsabilités en annonçant clairement que les écoles, collèges et lycées de l’île n’accueilleront aucun élève.

Compte tenu des enjeux en matière de santé publique et de crédibilité de nos institutions, nous réitérons solennellement les termes de notre motion de la semaine dernière pour un report total de la rentrée scolaire en septembre prochain, notamment pour les lycées et collèges qui relèvent directement de la Collectivité de Corse."