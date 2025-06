Taekwondo – Passage de grade régional : onze nouveaux promus à Furiani

Face à un jury exigeant, les prétendants ont dû enchaîner les épreuves avec rigueur et détermination. Tous ont su convaincre, obtenant leur nouveau grade avec brio. Un moment fort pour ces pratiquants, fruit d’un long parcours de progression au sein des clubs insulaires.

Ce passage de grade a également été l’occasion d’intégrer pour la première fois des juges stagiaires, dans le cadre de la formation « Juge Examen de Dan Ligue ». Une étape importante dans la professionnalisation des instances d’évaluation en Corse, qui renforce la structuration de la discipline à l’échelle régionale.





Autre fait marquant de cette édition, la venue d’Alain Khoury, concepteur du logiciel de notation numérique IzziDan, spécialement déplacé depuis le continent pour former les juges à cet outil innovant. Une avancée technologique qui modernise l’organisation des examens tout en garantissant leur équité.

Les organisateurs tiennent à remercier la Cumunità d'Agglumerazione di Bastia pour la mise à disposition des installations, ainsi que l’ensemble des juges pour leur engagement tout au long du week-end.

Franceschi Anghjula Santa, Luigi Leria (2e Dan) et Paul Antoine Broquet, Laurina Broquet, Simonpaoli Tristan, DeRogez Vial Elenia, Bettinger Alice (1er Dan) ont atteint leur objectif.