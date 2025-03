Taekwondo : Ludovic Vo au gymnase de Ghisonaccia

Le président la la ligue corse de Taekwondo Nicolas Zammataro s'est, comme bien l'on pense, félicité de la qualité de ce rassemblement.



"Tous les participants ont pu apprécier la pédagogie du technicien, qui a enchaîné les démonstrations riches en enseignements et en qualité. Dans une ambiance studieuse mais conviviale, l’armada corse a relevé le défi avec sérieux et enthousiasme, faisant ainsi étalage de ses compétences prometteuses."

Pour lui ce fut "un moment intense, passé bien trop vite au goût de tous !"



Pour Nicolas Zammataro l’affluence record du jour témoigne d’une réelle volonté de renouveler l’expérience. "Comme le dit l’adage : "Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin." Aujourd’hui, tous ont prouvé que la distance n’est plus un obstacle."





Prochain rendez-vous : le 6 avril à Ajaccio pour la Coupe de Corse et le Critérium de Corse combat, où chacun aura à cœur de mettre en pratique les précieux conseils reçus lors de cette journée.

Au passage tous les adeptes de la discipline ont tenu à remercier "Les Tigres du Fium'Orbu et à leur chef de file, Cécilia Ligoule, pour leur chaleureux accueil… "Et aussi un peu pour les tartes aux pommes ! " glisse avec le sourire, Nicolas Zammataro<;