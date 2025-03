TMC : "L’Agence, nouvelles destinations" met le cap sur la Corse

Après plusieurs saisons à dévoiler les coulisses du marché immobilier de luxe, la famille Kretz revient avec "L’Agence : Nouvelles Destinations", un spin-off qui bouscule les règles du jeu. Dès le 3 avril sur TMC, Martin et Valentin, deux des frères Kretz, ne travailleront plus ensemble, mais s’opposeront dans une compétition amicale. Leur mission : explorer différentes régions et convaincre que leur destination est la meilleure pour implanter l’Agence.



Dans ce premier épisode, Martin découvre la Corse-du-Sud tandis que Valentin se rend au Pays Basque. Tous deux devront analyser le marché, visiter des biens d’exception et se plonger dans la dynamique locale. Plus qu’une simple prospection, il s’agit aussi d’un exercice de persuasion : chacun devra défendre sa destination, en mettant en avant son attractivité économique, son cadre de vie et son potentiel immobilier.



En Corse, Martin devra relever un défi de taille. L’île possède en effet un marché immobilier exclusif, mais souvent discret et basé sur des relations de confiance. Dans cet épisode il aura notamment l’opportunité de présenter une villa conçue par l’architecte corse Amelia Tavella, qui a partagé l'info sur les réseaux sociaux.



Au fil des épisodes, la famille Kretz désignera la destination la plus prometteuse, celle où elle choisira d’étendre son activité. Cette nouvelle formule, entre compétition et immersion, promet d’offrir un regard différent sur l’immobilier de prestige, tout en mettant en lumière les atouts des régions explorées. Reste à savoir si la Corse saura convaincre les experts du secteur. Réponse dès le 3 avril sur TMC.